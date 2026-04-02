貿易署推22項產品補助 公協會最高可獲百萬元助攻拓銷國際

2024年台北紡織展。（紡拓會提供，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助國內易受貿易自由化衝擊的產業強化競爭力，同時也拓展國際市場，經濟部貿易署正式公告，紡織成衣、毛巾、織襪與鞋類、陶瓷等22項產品，受理2026年度補助計畫，並鼓勵相關公協會申請參加國際展覽或辦理拓銷活動，公協會最高可獲得100萬元補助，申請期限從即日起到今年4月27日止。

貿易署說明，補助主要針對經專案小組認定、需要加強輔導的產業，涵蓋成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、鞋類、袋包箱、家電、石材、陶瓷、木竹製品、紡織帽子、圍巾、紡織手套、傘類、布窗簾、紡織護具、農藥、環境用藥及動物用藥品等22項產品，期透過政府資源挹注，提升產業整體行銷能量與國際能見度。

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貿易署表示，申請對象須是上述產業的相關公會，以及從事貿易業務的非營利團體。補助分為兩大類，包括「參加國際展覽」與「非展覽活動」，每個公協會最高可獲得100萬元補助。

其中，參加國際展覽部分只補助實體展覽，適用期間為今年5月1日至12月31日，每個公協會最多補助2項展覽，每個攤位最高補助8萬元。至於非展覽活動，則包含組團出國拓銷、參加國際會議、辦理貿易人才培訓等，需在活動執行前1個月提出申請。

經濟部表示，面對快速變動的國際貿易環境，盼透過相關補助，協助業者提升品牌能見度、拓展海外市場，並強化產業韌性，鼓勵公協會善用資源、積極布局國際商機，帶動產業升級轉型。

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