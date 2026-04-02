黃金又大暴走！川普演說1句話金價重挫逾3％ 專家警告將下探「此價位」

黃金又大暴走！川普1句話，金價重挫逾3%破4700美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普就伊朗戰事發表全美電視演說，宣稱對伊朗戰事取得“壓倒性勝利”，將在未來2到3週將開展極其嚴厲的打擊，在演講完畢後，全球金融市場下挫，而黃金現貨日內每盎司一度重挫逾3%，跌破4700美元關卡，測4650美元，分析師警告金價或下探至3800美元

外媒報導，川普在全美黃金時段電視演說中警告將在未來數週對伊朗發動更猛烈打擊，令此前市場對衝突快速收場的樂觀預期迅速落空，亞太股市承壓下挫，日經225指數跌幅擴大逾1%，MSCI亞太指數跌1%，南韓綜合指數跌逾4%，台股亦跌逾500點。

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不僅股市全面嚇趴，金屬市場同樣下挫，現貨黃金從日內高點4800.58美元，一度暴跌至4650.3美元，跌幅逾3%，不僅黃金大暴走，現貨白銀同樣跳水近3%、一度跌破73美元關卡。

資深技術分析師、ElliottWaveTrader創始人Avi Gilburt在接受最新採訪時表示，他認為有兩種截然不同的技術面前景，最終可能會將黃金價格推低至每盎司4000美元以下，甚至接近3800美元。

美國當地時間4月1日，川普自行宣稱對伊朗戰事取得“快速、決定性、壓倒性勝利”。川普表示，接下來幾週將對伊朗進行更強火力打擊。一旦無法達成協議，美國將對伊朗所有的發電廠實施猛烈打擊。此外，美國正通過衛星對這些設施實施嚴密的監控與管制。一旦發現對方有任何異動，美國將立即發射導彈，對其施以“毀滅性”的打擊。

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