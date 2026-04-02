Costco 7款「春季新品」搶購中。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕春天已至，好市多（Costco）琳瑯滿目的美食飲品擺滿了貨架，讓顧客們興奮不已，美媒報導，在眾多新品中，牛奶巧克力草莓、檸檬片蟹餅等7款春季新品，顧客們已開始搶購囤貨。

《Eat This, Not That!》報導，購物達人表示，好市多以下7款春季熱門單品，正在熱銷中，值得顧客列入購物清單。

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Chick-fil-A 招牌醬料組合裝

Costco Buys分享了1個令人興奮的全新快餐品牌產品。「Costco出售的Chick-fil-A 招牌醬料組合裝絕對是Chick-fil-A 醬料愛好者的夢想之選！1包包含3瓶，分別是經典 Chick-fil-A 醬、蜂蜜芥末醬和波利尼西亞風味醬，讓你隨時隨地都能滿足口腹之欲。

提拉米蘇起司蛋糕

Costco Buys也分享了1款新烘焙產品。「Costco烘焙坊的提拉米蘇芝士蛋糕簡直是甜點界的夢想之作，而且看起來美極了！它以全麥餅乾和可可粉為底，夾著冷萃咖啡芝士蛋糕餡，頂部覆蓋著馬斯卡彭奶油，並撒上可可粉。如果你既是提拉米蘇的粉絲又是芝士蛋糕的粉絲，那簡直就是為他們打造的蛋糕。

檸檬片蟹餅

在熟食區，Costco Buys分享道：「檸檬片蟹餅看起來就像餐廳裡的菜色一樣，直接從包裝盒裡拿出來就很好看！」、「它們用料十足，滿滿的都是真正的蟹肉，擠上一些檸檬汁，再配上你最喜歡的醬汁……簡直是工作日晚餐的完美選擇！」

Tru Fru 牛奶巧克力草莓

Costco So Obsessed 分享了Tru Fru牛奶巧克力草莓的評論。 「這些是我最愛的，也是最棒的！而且價格也很划算。我通常在 Whole Foods 買，」她寫道。

Kirkland Signature 番茄羅勒湯

Costco Shares分享了Kirkland Signature最新推出的番茄羅勒湯。 「我真的很喜歡這款湯。口感和味道都恰到好處。鹹度也剛剛好，簡直美味極了。」他們寫道。 「這款湯太好喝了，」1位顧客評論道。

星爆軟糖

Costco Foods Reviews 分享了巨型Starburst 軟糖桶的照片。 「在 Costco發現了Starburst 軟糖！這可是我最愛的復活節糖果之一！」他們寫道。

科克蘭氣泡能量飲料

Costco Hot Finds 爆款產品揭曉，科克蘭推出這款新品，許多人認為它是 Celsius 的平替。 「這些是Costco的新品！」她介紹說，這款氣泡能量飲料有柳橙、熱帶水果和桃子3種口味。

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