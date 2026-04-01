台灣成為「利基超級大國」外媒曝主導全球晶片產業「遠見」

台灣半導體製造業的霸主地位，變成了「利基超級大國」。圖為一名參觀者在台灣新竹市台積電創新博物館內佩戴虛擬實境頭盔。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣在先進晶片領域的統治地位對全球經濟而言至關重要。晶片生產中斷數日或數週，將影響全球眾多產品的供應和價格，這與目前伊朗戰爭導致波斯灣航運中斷，進而影響全球石油依賴型市場的情況類似。台積電一家公司生產全球90%以上最先進的半導體晶片，這些晶片對於智慧型手機、人工智慧、高效能運算和尖端軍事系統至關重要。

非營利性媒體The Conversation研究指出，台灣半導體製造業的霸主地位，使這個島國變成了「利基超級大國」。它透過掌控一個具有戰略意義且不可或缺的產業，在全球擁有巨大的影響力。美中想複製台灣製造生態系統，十分困難；台灣半導體產業的發展歷程歸根究底就是戰略遠見的體現。

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台灣並非偶然走到今天這一步。在1970年代，台灣的技術官僚意識到，台灣無法立即在全球電子技術前線競爭。其中一位便是時任經濟部長的李國鼎，他常被譽為「台灣經濟奇蹟之父」。

當時，台灣缺乏與日本和美國等行業領導者競爭所需的資金和技術。因此，台灣決策者並沒有試圖主導從設計到生產的整個半導體產業，而是專注於提升精密製造能力。這是半導體價值鏈中操作難度最大的環節。

工業技術研究院由台灣政府於1973年成立，透過與現已倒閉的美國無線電公司（RCA）簽訂許可協議，謹慎地獲取了半導體工藝技術。隨後，它培養了一代台灣工程師。

關鍵時刻出現在1987年，當時張忠謀創立了台積電。張忠謀是一位在美國接受過培訓的工程師，曾在美國半導體跨國公司德州儀器工作數十年，他設計了現在被稱為「純晶圓代工」的模式。

台積電不再自行設計生產自有品牌晶片，而是為其他公司代工。這個策略選擇具有變革意義，因為它讓歐美半導體公司確信台積電不會與它們競爭。這使得高通以及後來的輝達等大型科技公司能夠放心地將晶片生產外包給台灣，而無需擔心知識產權洩露或戰略競爭。

台灣半導體產業在新竹科學園區蓬勃發展，該園區是位於台灣首都台北以南的重要產業群聚。到1990年代初，新竹園區已擁有超過140家晶片製造企業，並僱用了約3萬名員工。這產業群聚的實力吸引了大批從美國回台的台灣工程師，協助台灣成為全球先進半導體生產的領導者。

矽盾護國出現變化

台灣半導體產業的主導地位在抵禦其生存威脅，即中國入侵，發揮了顯著作用。這現像在2021年《外交事務》雜誌發表的一篇文章中被明確提及，時任台灣總統蔡英文在文中指出，台灣的半導體產業扮演著「矽盾」的角色。

她認為，全球經濟對台灣製造的先進晶片的依賴，意味著中國入侵造成的破壞將引發災難性的全球經濟後果。因此，台灣的盟友將被迫出手保衛台灣。

近年來，台灣的矽盾面​​臨威脅。自2020年美國開始限制向中國出口先進晶片製造設備以來，北京加快了自主晶片製造能力的建設，並大幅增加了對半導體產業的投資。

在「中國製造2025」策略中，半導體產業表現不佳。該戰略旨在將中國打造成為高科技製造業超級大國。中國未能實現半導體生產本土化和全球市場份額的目標，未能按期在2025年之前達成預期目標。

然而，像中芯國際這樣的中國晶片製造商正在迅速崛起。今年3月，13位中國晶片產業主管提出的一項提案概述2030年將半導體自給率提高到80%的目標。目前，中國的半導體自給率約為33%。

同時，美國正積極推動半導體製造業回流美國。拜登時代的《晶片與科學法案》等舉措為台積電位於亞利桑那州的龐大製造工廠提供了激勵措施，該工廠於2022年投產，是美國提升國內晶片產量舉措的一部分。

這些對台積電的獎勵措施包括高達66億美元的直接投資和巨額稅收抵免。台積電最初承諾為該計畫投資650億美元，川普政府於2025年3月宣布，該公司將追加1000億美元的美國投資。

馬斯克最近也宣布在德州為其兩家公司特斯拉和SpaceX建造先進晶片製造廠的計畫。鑑於馬斯克擔心台積電等公司無法滿足其公司晶片的產量需求，這項名為「Terafab」的合資計畫旨在將半導體生產流程的各個環節整合到同一屋簷下，預計耗資約250億美元。其他在美國投資晶片製造的公司還包括美光科技、德州儀器和英特爾。

美中想複製台灣製造生態系統 十分困難

儘管美國和中國都做出努力，但複製台灣的製造業生態系統仍然十分困難。這不僅需要資金和設備，還需要數十年累積的知識、密集的供應商網路以及無與倫比的工程技術人才。

台積電在亞利桑那州一直難以招到人才，不得不從台灣空運數千名工人過來，以提升當地員工的技能。雖然台積電目前已能生產出最先進的2奈米製程半導體，但中國實現晶片自給自足的目標，是讓技術相對落後的7奈米和14奈米晶片的生產設備「完全國產化」 。

2奈米晶片和7奈米晶片之間的差異非常顯著－效能提升45%，功耗降低75%。較窄的晶片用於尖端人工智慧等先進工藝，而較寬的晶片則應用於更廣泛的電子產品，例如智慧型手機、桌上型電腦處理器和汽車。

台灣半導體產業的發展歷程歸根究底就是戰略遠見的體現。台灣選擇製造業而非設計業，融入美國主導的技術網絡，並培養世界級的工藝技術，將結構性劣勢轉化為結構性優勢。

台灣憑藉著在半導體領域的統治地位，堪稱典型的利基市場超級大國。但歷史表明，超級大國的地位，即使在特定領域，也並非永恆不變。技術前沿不斷演進，競爭對手會學習，盟友也會採取因應措施。

對台灣而言，要繼續在全球經濟中保持不可或缺的地位，不僅需要保持技術領先，還需要精心維護當初支撐其「矽谷堡壘」的政治、金融和人力資本基礎。

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