經長龔明鑫率團訪法 聚焦半導體、離岸風電合作

經濟部長龔明鑫拜會歐洲通訊衛星公司（Eutelsat），就臺法通訊衛星議題深入交流。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫3月30日至4月1日率團訪問法國，除出席2026年臺法經貿對話會議外，也舉辦臺法企業座談會、離岸風電圓桌論壇及臺法雙邊合作徵案說明與啟動儀式，並見證多項合作備忘錄的簽署，成果豐碩。

本年台法經貿對話會議雙方聚焦供應鏈韌性、能源轉型、太空等議題，透過官方對話會議平台，持續深化臺法經貿與供應鏈夥伴關係。雙方在會中也共同探討在全球地緣政治風險加劇下，如何強化雙邊產業供應鏈韌性，以及促進雙向投資與技術合作，以提升彼此產業競爭力。

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經濟部表示，在當前的AI浪潮下，半導體、ICT等相關產業已躍升為推進全球經濟成長的重要動力。我國政府提出半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大信賴產業，也是台法雙邊具有高度互補性及合作利基的產業，透過會議深入交流，進一步強化彼此供應鏈夥伴關係，共同應對未來的挑戰。

時值全球面臨地緣政治衝突加劇動盪之際，經濟部也藉此訪法機會舉辦臺法企業座談會，與法國重要公協會及法商分享臺灣在全球供應鏈的重要性。離岸風電政策為我國重要能源政策，歐洲為我國離岸風場開發的重要夥伴，此行也透過辦理離岸風電圓桌論壇，邀請歐洲曾參與我國融資的國際銀行、國際出口信貸及國內銀行歐洲分行等與會，說明我國離岸風電永續政策及配套機制，打造低風險的投融資環境，會議獲得與會國際出口信貸、銀行團高度肯定。

龔明鑫3月31日也出席法國公共投資銀行（Bpifrance）與工研院共同舉辦「臺法雙邊合作徵案說明與啟動儀式」。本案延續雙方2025年簽署之「臺法創新研發合作備忘錄」的推動基礎上，促成臺法雙方12家企業在半導體、矽光子、AI生醫及顯示技術等多項領域共6案成果，2026年雙方將聚焦在無人機、半導體、機器人、太空與低軌衛星、通訊產業、生技醫藥、科技新創、循環經濟及離岸風電等九大重點領域，與法方共同探索合作契機，深化雙方產業鏈結，並協助我國企業供應鏈全球布局，拓展商機。

法國在全球航太產業居重要領導地位，臺灣則具備ICT製造優勢，龔明鑫此行亦與法國無人機大廠及歐洲通訊衛星集團（Eutelsat）等公司高層交換意見，尋求更多具體合作項目，為雙邊業者搭建溝通合作橋梁。

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