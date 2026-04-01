薪水跟應屆畢業生一樣！老鳥員工超絕望 怒揭職場「1規定」淪冤大頭

日媒以真實案例揭示，企業在提高起薪以吸引人才的同時，若未同步調整整體薪資結構與內部制度，將進而影響士氣與留任意願。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名32歲員工，工作了10年，然而，他的實領薪資幾乎與新進員工相同，卻因職場上舊的不成文的規定，仍需負擔較高的同事聚餐費用，讓他在新舊制度夾擊下感到強烈不滿，也揭露企業薪資結構與職場文化的深層矛盾。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，任職於IT產業的T先生（化名）表示，公司今年將新鮮人起薪由25萬日圓（約新台幣5萬元）大幅調升至29萬日圓（約新台幣5.8萬元），使得自己工作了10年的薪資，與入職僅數月的新進員工，實領薪資差距僅約1萬日圓。儘管公司也對既有員工進行調薪，但幅度有限，讓他對過去的努力與貢獻產生質疑。

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然而，在工作內容上，T先生需承擔更多責任並協助後輩處理問題，幫忙收拾爛攤子，但薪資卻未能反映差異。加上物價持續上漲，生活壓力逐漸加重，使得薪資倒掛問題更加明顯。

除了薪資結構外，企業內部延續多年的聚餐分攤制度，也加深了他的不滿。在近期一場送別會中，費用分攤依職級區分，T先生需支付5000日圓（約新台幣1千元）。此類「前輩多付」的做法源自過去日本的年功序列制度，但在薪資差距縮小的現況下，已逐漸失去合理性。

這是公司內部一條不成文的規定，自T先生入職以來就一直存在。這項規定源自於日本昭和時代資深員工的考量，其理念是「年輕員工收入不高，所以上級應該要支付更高的薪水」。當時，由於實行資歷制度，工資會隨著年齡的增長而穩定提高，因此沒有人對此規定提出異議。

專家指出，企業在提高起薪以吸引人才的同時，若未同步調整整體薪資結構與內部制度，將導致員工間的不公平感加劇，進而影響士氣與留任意願。此外，調查也顯示，年輕世代並非完全排斥公司聚餐，而是更重視參與條件的合理性。若費用需自行負擔，參與意願明顯下降，顯示職場文化正逐步轉變。

分析認為，企業未來除了持續優化薪資制度外，也需檢討包括聚餐費用分攤在內的傳統規範，才能在吸引新血的同時，維持組織內部的公平與穩定。

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