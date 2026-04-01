甩開三星？Rapidus：縮小與台積電1奈米技術差距至6個月

Rapidus極力追趕台積電。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本晶片製造公司Rapidus宣佈加速1奈米製程開發，力爭與業界龍頭台積電的技術差距縮小在6個月以內。南韓媒體《BusinessKorea》報導，如果該公司成功按計劃縮小技術差距，可能改寫當前三星電子緊追台積電的局面。

根據市場研究公司TrendForce 3月31日的報告，Rapidus將目標設定在縮小與台積電1奈米製程技術的差距至約6個月。

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Rapidus技術長Kazunari Ishimaru近日表示，「我們的目標是降低與台積電的技術差距至半年水準」。此言表明該公司在尖端製程的競爭力上，急起直追的決心。

Rapidus是由日本政府與豐田、索尼等大企業共同參與成立的先進晶圓計畫，以期掌握下一代半導體製程技術。由於其與IBM合作開發2奈米以下製程技術，並獲得政府大規模支持，因此有「日版台積電」之稱。

報導說，業界對於Rapidus能否在短時間內縮小與台積電的技術差距，看法分歧，但基於其取得政府為首的全面支持，與其全球企業合作的結構，Rapidus極可能成為全球晶圓市場的重大變數。

Rapidus宣佈，2026年將開始開發1.4奈米製程、2027年開始量產2奈米製程晶片，2029年實現1奈米製程量產，該公司計畫今年底開始生產2奈米測試晶片。

台積電預計2027年試生產1奈米製程晶片，2028年下半年開始量產，三星電子的目標是2029年進入1奈米製程領域。

Rapidus的挑戰也將對三星電子構成威脅。目前全球晶圓市場的格局是台積電取得領先，三星電子緊追在後。根據市場研究機構Counterpoint Research的資料，去年第4季，台積電全球市占率72%，三星電子為7%。

一名業界主管指出，「短期內Rapidus很難建立起像台積電和三星電子那樣規模的量產系統，技術追趕的速度與其確保客戶的能力將是關鍵變數」。

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