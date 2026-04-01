台積電在內！外媒點名「這3檔」被市場錯殺 現在不買恐後悔

外媒指，過去一個月，市場因錯誤原因拋售了3檔科技股，現在正是趁低布局的好時機。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，過去一個月，有幾檔頂尖科技股因為錯誤的市場解讀而下跌，現在可能正是逢低布局的好時機。以下是3檔目前股價回檔、但值得關注的人工智慧股票，現在正是趁低布局這些科技龍頭的好時機。

1.輝達（NVIDIA）

截至目前為止，NVIDIA股價在過去一個月下跌約7.5%。儘管公司在2月底公布了強勁的財報，但仍無法完全消除市場對長期成長的疑慮。不過，目前公司各項業務表現依然強勁，AI基礎建設支出持續爆發。

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光是全球前五大雲端服務商，今年在資料中心資本支出上就預計投入約7000億美元，規模甚至超過全球大多數國家的 GDP。雖然市場擔心這些支出可能即將見頂，但這些企業普遍表示投資回報良好。在競爭激烈的AI軍備競賽中，很難想像他們會輕易放慢腳步。

此外，市場較少注意到的是，輝達正逐步轉型為完整的AI基礎設施解決方案供應商。透過語言處理單元（LPU）、收購相關技術，以及進軍CPU領域，公司正為下一階段的推論運算與代理型AI（agentic AI）做好準備。

2.美光科技

美光股價過去一個月下跌約15%，儘管公司在3月中公布了優異的財報與遠超市場預期的展望。目前該股的預估本益比僅約3.5倍，同時營收成長達三位數，並預期毛利率將超過80%。公司受惠於DRAM（占營收約80%）與NAND（快閃記憶體）市場的供需失衡。不過，記憶體產業歷來具有強烈的景氣循環特性，投資人擔心目前的榮景可能接近高峰。

然而，這一輪可能不同。推動DRAM成長的核心是高頻寬記憶體（HBM），這是一種與GPU等AI晶片封裝在一起的特殊記憶體。AI晶片需求越強，HBM需求就越大。此外，美光也開始導入長期合約模式，並已簽署首份為期五年的HBM合約。如果這種模式成為主流，公司有機會擺脫過去高度循環的形象，股價也可能具備更大上漲空間。

3.台積電（TSMC）

台積電股價過去一個月回檔約10%。作為全球最大的晶片代工廠，公司在先進製程領域幾乎具有壟斷地位。近期中東地區衝突引發市場擔憂，因為半導體製造所需的重要原料，有部分來自中東地區，可能影響供應鏈穩定。不過，即便出現影響，也更可能只是短期干擾，無損整體長期成長趨勢。

台積電正搭上AI基礎建設浪潮，不論是GPU還是AI專用晶片（ASIC），幾乎都需要透過其製造。此外，隨著代理型 AI 發展，高效能CPU需求預計也將大幅成長。再加上自駕車等新興應用對先進晶片的需求，台積電未來的成長潛力仍十分可觀。

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