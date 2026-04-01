台灣虎航黃世惠︰油價、地緣政治是營運變數

台灣虎航董事長黃世惠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕在國際油價持續震盪及地緣政治不確定性升高下，航空產業成本結構面臨挑戰。台灣虎航董事長黃世惠表示，面對燃油成本上升，將透過票價動態調整與航線優化策略，維持營運韌性與獲利能力。

黃世惠指出，台灣虎航是低成本航空，票價是浮動，由於整體營運成本攀升，票價已呈現浮動調整趨勢，是依市場需求、訂位狀況及裝載率進行即時定價（dynamic pricing）。

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黃世惠表示，低成本航空公司的商業模式本即具備較強的成本紀律，今年1月底，已先行啟動供給側調整，減班近百班，其中約80%集中於東北及北海道等長程航線，有助於降低高油耗航段比例，優化機隊利用率，並減輕燃油成本壓力。

黃世惠進一步指出，過往部分航班時段過於集中於清晨及深夜，導致機師飛行時數偏高。透過減班與航線重整，不僅改善勞動條件，也有助於長期營運效率提升。另外，部分航線具有明顯季節性，例如以冬季賞雪為主的航點，在夏季需求相對疲弱。因此已針對淡旺季落差大的「薑母鴨」性質航線進行結構性調整，以提升整體航網收益品質。

黃世惠表示，減班與油價上行將對短期獲利造成壓力，但票價調升可望部分抵銷成本上升影響，整體獲利表現仍高度取決於國際原油價格走勢及地緣政治風險變化，短期內不再進一步縮減航班，將聚焦於票價優化與收益管理，以因應外部環境變動。

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