Costco會員費今起調漲！這張卡漲最多 他曝光「1招」回饋超驚人

好市多調漲會員費。（資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）會員費今（1）日正式調漲，一般金星會員、商業主卡、商業副卡年費均調升至1500元，其中商業副卡一次調漲600元，漲幅達66％，成為本次調整中漲幅最高的項目。而近日有網友分享，原本對黑鑽卡的高額年費感到猶豫，直到結帳時靠著「回饋機制」激省千元，才驚覺回饋金累積的威力。

根據好市多先前公告，自4月1日起全面調整台灣會員年費，金星主卡由1350元調漲至1500元，漲幅11％；商業主卡由1150元調整為1500元，漲幅30％；商業副卡由900元調升至1500元，漲幅66％；黑鑽卡年費則維持3000元不變，並持續提供專屬服務與最高3萬元回饋。

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好市多也挑整配套措施，公告自4月1日起，每張商業副卡皆可持有1張「免費家庭副卡」，作為會員權益調整的一部分。

雖然會員費調整，不過有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，去年升級黑鑽卡時其實沒有太大實感，直到今年收到折價券與紅利回饋，才發現省錢效果驚人。

原PO指出，「當天消費2439元，扣掉折價券和紅利金後，直接省下1140元！」原PO表示，現在感覺每次回購都有回饋可以抵扣，原本還在考慮是否降回一般會員，但看了一下發現，黑鑽卡跟聯名卡雙卡的回饋加乘，還是繼續續約黑鑽卡。

貼文引起網友熱烈討論，有網友表示：「消費多辦黑鑽卡，真的很優惠，已經多年沒繳過免費了」、「回饋3萬，等於年費不用錢，還可以折抵消費」、「只要年消費超過75000元，辦黑鑽卡都是划算的」、「黑鑽卡+特價優惠，等於打折再打折」、「黑鑽路過，上次卡片跟會員一起折抵4000多，真的有感」。

還有部分網友指出，黑鑽會員除了回饋金外，還包含專屬優惠、健檢方案、旅遊相關折扣，「不一定只看回饋金額」，提供更多消費彈性；另有會員稱，最有感的時刻就是年初折抵時「一次折到0元購最爽」。

但也有部分民眾對回饋制度仍感困惑，包括回饋金計算方式、折抵機制，以及不同優惠之間的差異。有網友表示，直到賣場人員協助試算後，才真正理解升級與否的差距，顯示制度雖具吸引力，但仍存在一定理解門檻。

也有網友分享：「黑卡如果消費年不多的，辦了根本不划算，都直接退卡了」、「本來升級黑鑽卡就是要他額外2%的回饋，但如果買得少就用普通的就好」、「一般卡的會員費1500，你隨便買個出清品的折扣價就有可能省下來的」。

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