日本出發機票變貴了！全日空、日航大漲燃油附加費 金額揭曉

「全日空」（ANA）與「日本航空」（JAL）宣布，從日本出發國際航線所收取的燃油附加費，將自6月開票起大幅調漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗局勢惡化導致航空燃油價格急速上漲，日本兩家主要航空公司「全日空」（ANA）與「日本航空」（JAL）宣布，從日本出發國際航線所收取的燃油附加費，將自6月開票起大幅調漲。此舉將直接衝擊暑假旅遊旺季，外界憂心恐對觀光需求造成影響。

日本《共同社》報導，燃油附加費是依據燃料成本變動，於機票票價之外額外向旅客收取的費用。6至7月期間，飛往歐洲與北美的航班方面，全日空預計較4至5月上調2萬3100日圓（約4,728元新台幣）至5萬5000日圓（約11,259元新台幣），日本航空則將上調2萬1000日圓（約4,299元新台幣）至5萬日圓（約10,235元新台幣）。

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亞洲航線部分，飛往中國與台灣的航班，全日空預計上調4900日圓（約1,003元新台幣）至1萬4300日圓（約2,927元新台幣），日本航空則上調5000日圓（約1,024元新台幣）至1萬2400日圓（約2,538元新台幣）。

至於南韓與俄羅斯航線，全日空預計上調3200日圓（約655元新台幣）至6500日圓（約1,331元新台幣），日本航空則上調2900日圓（約594元新台幣）至5900日圓（約1,208元新台幣）。上述各航線費用，均達到現行燃油價格計算機制下的最高水準。

航空燃油的主要成分為煤油，由原油精煉而成。3月新加坡市場的交易價格，較伊朗遭攻擊前已飆升超過兩倍。

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