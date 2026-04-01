川普要讓荷姆茲海峽「爛尾」 ? 對油價意味著什麼 德銀警告「後果」

專家認為，川普選擇在荷姆茲海峽還未開的情況下結束軍事行動，等於將最大的不確定性留在市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川普再釋出新訊號，稱他願意在未開放荷姆茲海峽的情況下結束戰爭，並將「重開海峽」的責任轉交給歐洲與海灣盟友。市場認為，川普此番表態，徹底改變了市場對荷姆茲海峽局勢的預期邏輯；換言之，戰爭結束不等同於能源供應恢復，油價風險恐將全面重新定價。

海峽通行數據顯示，截至3月29日，7日均值過境量僅為每日180萬桶，與伊朗原油每日約150萬桶的差異不大。對此，德意志銀行警告，現今荷姆茲海峽的實際過境量數據並無明顯改善，倘若伊朗封鎖持續至11月，布蘭特原油最高價或許達每桶177美元。

請繼續往下閱讀...

德意志銀行稱，建構4種情境將油價走勢與荷姆茲海峽的封鎖時間直接掛鉤。若海峽能在4月隨停火迅速重開，布蘭特原油價格可能回落至每桶90美元，並隨國際能源署（IEA）釋放戰略儲備逐步回到75美元。

倘若在5月重開，預估布蘭特原油維持在每桶100至120美元區間，今年底前需進一步釋放IEA儲備才能使油價正常化。若是在6月重開，繼布蘭特原油達每桶130美元、區間在130至150美元之間，短期內IEA儲備釋放效果有限。若在11月重開（最極端情境），預計布蘭特原油在2季封鎖期間均價達每桶177美元，區間在170至190美元之間，這幾乎是另一個市場結構。

德銀認為，市場真正的不確定性，主要來自於「誰來重開海峽」。

美方內部評估認為，若強行恢復航道通行，將使軍事行動時間大幅超出原先規劃的4至6週，因此川普選擇在削弱伊朗海軍與飛彈能力後逐步收手，轉向外交施壓。若外交失敗，則由盟友承擔後續行動。但，這樣的「責任轉移」並未降低風險，反而讓市場更加不安。

伊朗仍具備透過飛彈、無人機、快速攻擊艇與布雷等方式持續干擾航道的能力，並可能以低強度、長時間的方式維持對海峽的實質控制，將其轉化為對抗產油國的政治籌碼。

同時，多重現實限制也讓「重開海峽」變得更加困難。美國具備掃雷能力的瀕海戰鬥艦目前並未部署在關鍵位置，短期內難以執行大規模清障行動。即便伊朗戰爭結束，供應恢復的時間也存在巨大分歧。

據悉，沙烏地阿美認為，只要數天內即可恢復產能，但科威特則預估需3至4個月，顯示不同產油國在基礎設施與地質條件上的差異，將直接影響供應回歸速度。

在此期間，IEA的戰略儲備成為唯一緩衝。首輪釋放約4億桶，理論上僅能支撐約一個月的供應缺口。若封鎖持續2個季度，累計需求將達24億桶，但IEA實際可動用儲備僅約18億桶，存在明顯缺口，未來只能透過額外增產承諾或動用更大規模儲備來彌補。

另一個關鍵變數，是胡塞武裝的潛在介入。若僅影響紅海南向航運，市場仍可透過繞行調整；但若衝突升級，威脅沙烏地基礎設施甚至主要輸油管線，將對全球供應造成更深層衝擊。過去攻擊沙烏地油管與阿布蓋格設施的案例，已證明其破壞力不容低估。

至於美國自身增產能力，在短期內也難以填補缺口。當前油價曲線結構與頁岩油成本，使得供應反應速度有限，近期鑽井數甚至出現下滑，顯示產能擴張動能不足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法