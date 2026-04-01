下手快！好市多6款「高CP值」新品值得買

下手快！好市多6款「高CP值」新品值得購買。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）除了常年供應的經典商品外，還提供不斷更新的新品和時令產品，供您品嚐享用，美媒點名，培根燒烤雞肉通心麵奶酪、氣泡能量飲料6款新品，值得列入4月的購物清單。

《Chowhound》報導，Costco今春的新品琳瑯滿目，從甜點到美味乳酪，令人目不暇給，為了幫助您規劃4月的Costco購物之旅，以下6款新品值得下手。

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培根燒烤雞肉通心麵奶酪

在Costco的熟食區，您可以找到1款非常適合後院燒烤的新品，培根烤雞起司通心麵上面鋪滿了烤雞、切達乾酪絲、培根碎和燒烤醬，它口感醇厚濃鬱，味道鮮美。

La Vie Gourmand 開心果奶油與烤 Kadayif 奶油蛋捲

毫無疑問，開心果現在正當紅，這或許要歸功於杜拜巧克力熱潮，不過，Costco 的這款新品似乎是對這股熱潮的一種全新詮釋。 La Vie Gourmand 開心果奶油烤卡達伊夫奶油蛋捲口感綿密，外酥里嫩，奶香濃鬱，是絕佳的分享甜點。

科克蘭氣泡能量飲料

Celsius 能量飲料可要小心了！Costco 剛推出了 Kirkland Signature 全新氣泡能量飲料，新飲料共有3種口味：熱帶水果味、橙子味和桃子味，性價比超高，是喜歡氣泡能量飲料人士的理想選擇。

蒙特爾草莓華夫餅蛋糕

還有什麼水果比草莓更能代表春天呢？好市多也趕上了這股草莓熱潮，推出了蒙特爾草莓華夫餅，這款華夫餅口感鬆軟，味道濃鬱，裡面還夾著香甜的草莓奶油。

馬林法國起司什錦裝

你知道什麼是完美的春日野餐嗎？當然是起司啦！好消息是，Costco 新推出的 Marin 法國起司什錦裝就能滿足你的需求。這款什錦裝包含四種法國起司：奶油布里起司、卡門貝爾起司、松露布里起司和早餐布里起司。

女童軍椰子焦糖格蘭諾拉麥片塊

今年春天，你可以在 Costco 的貨架上找到女童子軍們喜愛的薩摩亞餅乾，只不過這次不是餅乾，取而代之的是椰子焦糖格蘭諾拉麥片，你可以直接從袋子裡拿出來享用，也可以撒在優格上，甚至可以添加到冷盤中。

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