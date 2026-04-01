伊朗戰爭3周內可結束？專家「1句話」打臉川普 難抽身原因曝光

伊朗戰事有解?但專家卻認為，川普恐難以輕易抽身，荷姆茲海峽短期也難恢復通行。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國總統川普週二 （31日） 宣稱，對伊朗的軍事行動將在2-3週內結束，但研究伊朗問題的專家卻指出，這場戰事不太可能迅速落幕，荷姆茲海峽也不會立即重新開放，川普不太可能這麼輕易的就從這場衝突中抽身。

據報導，Quincy Institute 伊朗外交政策專家·帕爾西（Trita Parsi）接受半島電視台訪問時表示，美國一開始說這場戰爭4天就能結束，然後再延長至3週，隨著時間線不斷延長，顯示美國已無法控制這場戰爭。

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帕爾西稱，美國擁有全球最強大的海軍，如果連美國都無法做到，法國或其他歐洲國家能帶來什麼改變？他直言，川普試圖透過淡化「重啟海峽通行」的重要性，來塑造戰略成功的敘事，將其排除在美國對伊朗的作戰目標之外。

美國史汀生中心與華盛頓近東政策研究所等智庫分析，伊朗仍有能力透過飛彈、無人機、海上威脅等持續施壓，美國很難在不承擔更高風險的前提下徹底消除伊朗威脅。

市場認為，川普對歐洲盟友未願協助重開這條關鍵航道，感到不滿。對此，帕爾西表示，川普將責任轉向歐洲，是因為盟友不願捲入這場混亂局勢。他認為，川普的態度表明，美國不需要荷姆茲海峽，真正受到衝擊的是你們，因此你們必須自行處理。

橋水基金創辦人達里歐表示，眼下這場戰爭對伊朗領導人來說關乎生死存亡。與此同時，美國民眾在擔心高油價、美國領導人則擔心國會中期選舉。這場戰爭考驗各方耐力。

據報導，川普將就伊朗問題提供「重要最新消息」。白宮發言人李威特表示，美國總統將於週三晚9點 （台灣時間週四上午9時） 發表全國言說，其中將提供有關伊朗的重要最新訊息。李威特在 X 上發布這一消息，但沒有提供任何進一步的細節。

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