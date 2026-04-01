使用牌照稅開徵 南投啟動行動不便者到府服務

使用牌照稅4月開徵，南投縣稅務局於開徵期間中午不打烊。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕車輛使用牌照稅自4月1日至30日止開徵，南投縣政府稅務局除於開徵期間實施「中午不打烊」便民措施，提供納稅人補發稅單、申辦身心障礙者免稅等多項服務項目外，如為65歲以上長者、行動不便者、產婦或遭逢重大變故致外出不便者，也可以電話申請到府服務。

使用牌照稅4月開徵，南投縣稅務局（如圖）提供行動不便者以電話申請到府服務。（記者張協昇攝）

南投縣稅務局指出，牌照稅繳稅方式多元化，納稅人可於今年5月3日前選擇自己最方便的方式繳納稅款。除了持繳款書就近至各銀行、農會等金融機構繳納（郵局不代收）外，稅額3萬元以下，也可至便利商店繳納；若使用信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶或晶片金融卡轉帳繳稅者，可透過行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼或下載開辦「行動支付工具」APP ，掃描繳款書上QR-Code行動條碼，進行線上繳稅。

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稅務局強調，為實踐走動式服務精神，該局也提供稅務到宅服務，只要土地、房屋坐落或車輛設籍南投縣且居住南投縣的所有權人，如符合（1）65歲以上長者（2）持有身心障礙證明或行動不便者（3）因本人遭逢重大變故，或須照顧罹患重症家屬致外出不便者（4）產婦產後兩個月內等情形，得備妥相關證件，以電話、傳真方式向稅務局服務科或埔里、竹山分局申請到府服務，服務地點以南投縣為限，服務項目除牌照稅，也包含全國財產稅總歸戶清單、綜稅所得資料、房屋稅及地價稅繳納證明等14項稅務項目，民眾若有疑問可撥打免費服務專線0800-496969。

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