外媒：中國AI落後美國競爭對手 華為苦哈哈是明證

儘管華為大力研發自己的人工智慧晶片，但尚未像同業一樣實現兩位數的營收成長，見證了中國AI落後美國競爭對手。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管華為大力研發自己的人工智慧晶片，但尚未像同業一樣實現兩位數的營收成長，中國企業正努力縮小與美國在人工智慧領域的差距。美媒CNBC報導，華為營收下滑的原因是中國人工智慧落後美國競爭對手。

華為表示，預計2025年，外部客戶的雲端運算收入將下降3.5%至321.6億元人民幣。華為是中國大陸第二大雲端運算服務供應商。

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儘管包括內部客戶在內的整體雲端收入成長4.8%，達到728億元人民幣，但主要ICT基礎設施領域的營收成長放緩至2.6%，低於2024年的4.9%。這部分內容將包括華為自主研發的昇騰人工智慧晶片解決方案，旨在與輝達展開競爭。華為2025年ICT業務總收入預估為3750.1億元人民幣。

美國限制中國企業取得最先進的輝達晶片，而北京則敦促國內技術自給自足。

美國開發的AI工具通常被認為是世界上最強大的，儘管一些中國模型在視訊生成方面展現了優勢。並非所有美國AI模型都可以在中國正式使用。華為的雲端業務成長數據較為溫和，同時，全球產業正快速擴張，但中國經濟成長放緩。

根據Omdia的數據顯示，全球雲端基礎設施服務支出在第4季度增長29% ，這是該市場連續第6個季度增長超過20%。

華為去年的業務成長1.6%，達到3444.7億元人民幣，繼續彌補因美國制裁而造成的銷售損失，制裁導致華為2021年該業務板塊的銷售額幾乎減半。2025年消費者業績與2024年38.3%的細分市場成長率相比，成長率大幅放緩。

華為2025年全年營收為8809億元人民幣，較去年同期成長 2%；淨利潤為680億元人民幣，較去年同期成長約8%。

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