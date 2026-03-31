Salesforce擴大在台投資！首位台灣總經理徐嘉聲揭在地布局

Salesforce積極強化台灣市場布局，繼去年底正式成立台灣辦公室後，於今年初任命擁有逾20年科技產業資歷的資深經理人徐嘉聲出任台灣總經理。（歐新社、業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球AI CRM（客戶關係管理）領導廠商Salesforce積極強化台灣市場布局，展現深耕在地的企圖心。繼2025年底正式成立台灣辦公室後，於今年初任命擁有逾20年科技產業資歷的資深經理人徐嘉聲擔任台灣總經理，顯示公司對台灣市場的高度重視。

Salesforce近期在台動作頻頻。去年底正式在台成立辦公室「易享信息技術有限公司（Salesforce.com Taiwan Ltd.），今年1月進一步由徐嘉聲出任台灣總經理，全面負責策略規劃、業務拓展與營運管理。徐嘉聲過去曾任職於伊雲谷數位科技、慧與科技（HPE）及IBM等跨國企業，主導多項大型數位轉型專案，具備深厚實務經驗。

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2026年被視為Salesforce深耕台灣的重要里程碑，公司正啟動新一波成長動能，目前在台服務企業已突破1,000家，客戶橫跨高科技、製造與金融等多元產業。Salesforce台灣結合在地專業團隊，並以Agentforce橫跨16個產業的解決方案為核心，協助企業精準找到導入切點，大幅縮短導入時程，也能快速展現實際業務成效。

徐嘉聲表示：「在台灣，我們有幾項重要任務，希望不論企業規模或類型為何，都能在Salesforce多元的應用場景中，找到最適合自身的切入點，進而發揮代理導向（agent-driven）的服務效益。」他進一步指出，未來Salesforce也將評估在台灣投入更多資源與資本，來支持台灣企業「出海」的發展。

展望未來，Salesforce強調「智動化企業（Agentic Enterprise）」的新階段概念，強調由「人」與「AI代理」協作的新型營運模式，透過整合數據、AI 與人才，企業可實現跨部門的360度協作，進一步帶動營收成長、優化客戶體驗，同時提升整體營運效率。

在此架構下，AI不再只是輔助工具，而是能實際參與流程、協助決策與執行任務的關鍵角色，讓員工得以專注於更具策略價值的工作。同時，企業可透過自然語言介面驅動複雜流程與數據洞察，使AI成為日常營運的內生動力。

為落實上述願景，Salesforce以旗下Agentforce平台，作為企業導入AI代理的核心基礎。該平台建立於其AI CRM架構之上，整合業務、客服、行銷與商務等多項應用，讓企業可在單一系統中部署與管理AI代理，提升整體運作效率。

Salesforce強調，其已連續12年在IDC全球CRM市占排名第一，並累積超過15萬家企業客戶；在《Forbes》評選的前50強AI公司中，也有近九成採用其服務作為數位轉型基礎。

徐嘉聲指出，公司並非一味追求「最新、最快」，而是強調在既有框架下經過完整驗證與持續升級，確保系統安全與穩定運作；內部亦建立多層控管與權限機制，甚至連員工使用都受到嚴格規範。他強調，「我們或許不是最新（up-to-date），但一旦推出，通常會是最可靠（reliable）的。」

在財務表現方面，徐嘉聲表示，Salesforce全球基本面維持穩健，最新財報顯示營收與現金流表現強勁，特別是Agentforce與Data 360兩大核心AI動能帶領下，整體AI相關業務呈現三位數成長。儘管近期資本市場略有波動，但市場對其AI轉型戰略仍持正面評價，企業客戶對代理式AI的強勁需求，也成為支撐公司長期成長的重要動能。

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