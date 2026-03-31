川普有意結束戰爭 美股指期上漲382點 輝達、微軟上攻

美國總統川普表示，即使荷姆茲海峽基本上關閉，他也願意結束中東的軍事敵對行動。受此消息激勵，美股盤前大漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（31日）美國股指期貨上漲，反映美國總統川普告訴助手，即使荷姆茲海峽基本上關閉，他也願意結束中東的軍事敵對行動。受此消息激勵，給投資者帶來了希望，稱美伊戰爭可能很快就會結束。

截至台北時間晚上6點40分，道瓊工業平均指數期貨上漲382點，漲幅0.8%。標普500指數期貨那斯達克100指數期貨上漲0.8%。

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自中東衝突爆發以來一直承壓的科技股在盤前交易中普遍上漲。XLK ETF上漲0.8%。輝達股價也上漲0.8%，微軟股價上漲1.5%。

儘管如此，彭博社通報伊朗在杜拜水域擊沉一艘科威特油輪後，原油價格依然走高。杜拜政府媒體辦公室在X網站上發文稱，事件中無人受傷，所有24名船員的安全均已得到保障。布蘭特原油期貨西德州中質原油期貨價格上漲2.4%，至每桶115.46美元。提前1.5%。

華爾街股市周一（30日）剛結束漲跌互現的交易日。標普500指數下跌，較收盤高點下跌超過9%，主要受科技板塊下跌拖累，該板塊跌幅超過1%。但B. Riley財富管理公司首席市場策略師阿特霍根（Art Hogan）表示，近期的回檔可能反映的是典型的市場重置，而非任何異常情況。

霍根告訴CNBC說：「目前有兩種不同的說法，但我認為長期投資者應該記住，10%的回調是正常的，這種情況時有發生。平均而言，每兩年就會出現一次10%的回調」、「投資者還必須明白，股票市場的波動性是獲得更高長期回報所必須付出的代價。」

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