世紀鋼印尼廠年底投廠 今年3大風場貢獻、毛利率可維持3成

世紀鋼舉行實體法說會，由財務長暨發言人瞿生元主講。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕風電水下基礎大廠世紀鋼（9958）今（31日）下午舉行法說會，今年營收貢獻將來自陸續執行的渢妙1、海盛、海廣風場，世紀鋼財務長暨發言人瞿生元指出，因有兩到三座風場重疊，今年毛利率可維持三成以上，EPS（每股稅後盈餘）也不會去年差。

世紀鋼集團包括世紀風電（2072）、世紀樺欣（7752）、世紀重工國際等，可生產套管式水下基礎（JACKET）、基樁（PP）並有整合能力。

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因應國內風電政策調整，世紀鋼在印尼巴淡島設廠，瞿生元表示，印尼廠預計今年底投廠，會生產JACKET腿管、小管徑產品，再透過散裝船運回台北港組裝，雖是進口組件，但享零關稅優勢。

針對政府推動3-3區塊開發，世紀鋼指出，沃旭、CIP都是潛在開發商，尤其沃旭過去未參與3-1、3-2風場，目前感受到沃旭希望盡快推行3-3風場，世紀鋼也持續與開發商接洽，對照政府目標年底完成選商，世紀鋼也樂觀期待，對於後續生產排程更具彈性。

瞿生元分析，3-3選商規則中，專案執行能力有ESG佔10分，攸關在地採購金額多少，他指出，開發商會主動爭取ESG分數會兩個原因，一個是可量化金額、項目明確，讓主管機關快速理解；二是風機大型化趨勢，水下基礎大型產品，在國內製造，不僅省下關稅運費、保險費用，且最不可控又貴的即是船期，水下基礎會是開發商傾向採購的產品，也就是世紀集團的優勢。

而世紀鋼透過海盛、海廣風場的接單模式，已經能做到全量接單，即國產化與非國產化訂單均可都生產，且在印尼廠挹注下，有量又可降低成本。世紀鋼今年資本支出約20億元，主要是觀音廠購地，要用於鋼板置料、倉儲等用途，是否有增資或發行CB計畫，會再對外說明。

談到近期中東戰爭衝突，瞿生元說明，世紀鋼進口或向中鋼採購鋼板，與開發商合約都有物價調整等成本轉嫁機制，中東衝突對世紀鋼而言不影響。

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