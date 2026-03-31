顏家友人：顏慧欣第一天到OTN辦公室 就被咆哮

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣本月12日因病離世，享年53歲。（資料照）





〔記者歐祥義／台北報導〕根據顏家友人透露，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣在2024年5月底，第一次被通知到位於台北市寶慶路的經貿辦公室開會，當天就被總談判代表楊珍妮咆哮「霸凌」。

據指出，顏慧欣在前年五二O時，是先到總統府宣示就任台灣美國事務委員會主委，至於經貿談判辦公室（OTN）副總代表，因為OTN呈給行政院的人事簽呈格式出錯，被退回重簽，以致顏慧欣的副總談判代表的派令，晚了兩星期才下來，但行政院與OTN都知道顏的任命案。

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顏家友人指出，大約2024年5月底，顏慧欣被經貿辦通知去開會，當時行政院人事派令尚未下來，顏慧欣提前到辦公室，一位姓徐的執行秘書，就引導顏慧欣到副總談判代表辦公室去休息等待開會，那辦公室是楊珍妮原本擔任副總談判代表時的辦公室，結果楊珍妮看到顏慧欣坐在裡面，馬上怒不可遏，會後把徐姓執秘叫去咆哮臭罵，指責她說顏慧欣人事派令尚未核定，怎麼可以坐在副總談判代表的房間。

後來在行政院正式人令下來前，顏慧欣前去開會都不敢再進副總談判代表房間，而是選擇到會議室坐等開會。

據透露，副總談判代表相當於政務次長，但是主官楊珍妮並沒有給顏慧欣專有的秘書，所有的工作都是顏慧欣自己來，像小媳婦一樣委曲，有些會議行程安排，常會拜托楊珍妮的某位秘書幫忙，結果也常害這位秘書遭到咆哮責罵，讓顏慧欣感到過意不去。

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