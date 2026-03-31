收賄數額「特別巨大」 中國證監會前2號人物遭起訴

中國證監會前副主席王建軍。（圖擷自微博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透31日報導，中國正加大力度打擊監管人員的收賄行為。中國最高人民檢察院31日指出，前中國證券監督管理委員會（CSRC）副主席王建軍濫用職權便利，「非法收受他人財物，數額特別巨大」，依法提起公訴。

起訴聲明指出，「被告人王建軍利用擔任中國證券監督管理委員會辦公廳副主任、市場監管部主任等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任」。

請繼續往下閱讀...

報導說，王建軍於2021年出任中國證監會副主席，直至2025年4月，中國最高反貪機構中共中央紀律檢查委員會對他展開調查為止，該調查範圍之後擴大至他的前上司易會滿。

王建軍去年11月被開除黨職與公職，人民日報去年11月4日報導稱他「靠監管吃監管」。中國證監會當時支持對王建軍的調查，稱讚此舉表明中國不會停止打貪鬥爭，並將鬥爭「到底」。

中國國家金融監督管理總局副局長周亮也因涉貪指控，本月開始面臨調查。

2025年中國最高檢察機關對包括高階官員在內的2.9萬人採取了相關行動，該數據較前一年增加逾5分之1。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法