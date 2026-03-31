Google Pay可綁JCB卡了 聯邦銀率先支援 綁定吉鶴卡最高回饋21％

聯邦銀行JCB卡率先支援綁定Google Pay，最高回饋21%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行今（31）日宣布，4月1日起正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，成為國內首波支援JCB卡綁定Google Pay的發卡行。聯邦銀行與JCB合作發行多張信用卡，特別是「吉鶴卡」已是旅日首選，持卡人即日起可將JCB卡加入至Google錢包，即可透過Google Pay使用手機感應輕鬆完成付款。

對廣大使用Android裝置的JCB持卡人而言，過去最大的困擾就是卡片無法綁定Google Pay，聯邦銀今日宣布，4月1日起正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，包括吉鶴卡、全國加油聯名卡、微風聯名卡等卡別，都可將JCB卡加入至Google錢包中，隨時以Google Pay手機感應付款。

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聯邦銀行同時推出限量綁卡好禮，於115年4月1日至115年6月30日，持聯邦JCB卡綁定Google Pay消費，在國內累積滿200元即贈50元刷卡金回饋；此外，韓國旅遊旺季來臨，聯邦銀同步提供高額購物加碼回饋，JCB持卡人無論是刷實體卡或綁定Google Pay付款，在韓國實體商店消費累積滿70萬韓元，登錄可享最高10%刷卡金回饋。

至於「旅日必備」的吉鶴卡，使用Google Pay付款最高回饋可達21%。聯邦銀指出，廣受好評的吉鶴卡「日本旅遊祭」行動支付加碼回饋活動，4月1日起將行動支付裝置擴大納入Google Pay，在日本以行動支付（APPLE Pay、Google Pay）付款最高可回饋11%，包括日幣消費2.5%無上限、行動支付加碼最高2.5%、11大熱門商店加碼3%，涵蓋旅客最常造訪的7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、Bic Camera、唐吉訶德、Yodobashi。6月30日前，新戶於日本實體商店購物再獲額外3%回饋，多重疊加最高達11%。4月30日前搭配JCB國際組織限時加碼優惠，持聯邦JCB卡在日本實體商店消費累積滿10萬日圓，登錄再享最高10%刷卡金回饋。

聯邦銀行強調，該行積極拓展數位支付，藉此打造完整支付生態圈，此次率先推出JCB信用卡支援Google Pay服務，展現持續深化數位支付佈局的決心，也進一步提升持卡人於國內外消費的便利性；為持卡人帶來更智慧且貼近生活的金融服務。

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