國際油價失控又大漲了！專家警告：最壞情況還沒看到

國際油價週一（30日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯胡塞武裝）擴大伊朗戰爭、首次對以色列發動攻擊影響，國際油價週一（30日）收高。布蘭特原油朝向創下歷史單月最大漲幅邁進；同時，美國原油期貨自2022年以來首度收在每桶100美元以上。

布蘭特原油期貨收盤上漲21美分，漲幅0.2%，報每桶112.78美元；盤中一度大漲逾4美元，觸及116.89美元高點。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收漲3.24美元，漲幅3.3%，收在每桶102.88美元，為2022年7月以來最高水準。

以色列軍方表示，週一攔截了兩架自葉門發射的無人機；就在兩天前，與伊朗結盟的青年運動自戰爭爆發以來，首度向以色列發射飛彈。目前青年運動尚未將攻擊範圍擴及紅海航運，而該水道約承載全球約15%的海上運輸量。

瑞穗（Mizuho）能源期貨主管亞格（Robert Yawger）指出，若青年運動開始攻擊航運，並封鎖紅海南端入口，油價可能每桶再上漲5至10美元。

伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的實質封鎖，已推動油價本月上漲約57%，創下倫敦證券交易所集團（LSEG）自1988年有紀錄以來最大單月漲幅，並超越1990年波斯灣戰爭期間的漲勢。同時，美國原油本月累計上漲53%，為2020年5月以來最大單月升幅。荷姆茲海峽為全球約5分之1石油與天然氣供應的關鍵瓶頸。

美國總統川普（Donald Trump）週一警告，若伊朗不開放荷姆茲海峽，其能源設施與油井將遭到摧毀。此前，伊朗將美國提出的和平方案形容為「不切實際」，並向以色列發射多波飛彈攻擊。

川普曾表示，將暫停對伊朗能源網絡的攻擊至4月6日，並指出美國與伊朗一直在「直接與間接」進行會談，且德黑蘭的新領導層表現「相當通情達理」。

北歐聯合銀行（SEB）研究部在報告中指出：「川普將期限延長至4月6日，屆時美國可能恢復對伊朗能源基礎設施的攻擊，此舉並未帶來任何安撫效果。市場現在需要的是具體的降溫跡象，而不只是言辭表態。」

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