黃金還沒跌完！專家坦白說 年底下探「此價位」

黃金還沒跌完！專家坦白說，年底下探3500美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕去年還是市場明星的黃金，如今卻在伊朗衝突引發的大宗商品漲勢中被擠到一邊，隨著通膨擔憂升溫、市場對降息的預期減弱，黃金不僅未能繼續扮演避險主角，反而自中東戰爭爆發以來累計下跌16%，不過，專家認為，此波修正尚未結束，預計年底黃金將回測每盎司3500美元。

外媒報導，一些投資者將這一輪拉回視為買入機會，但也有觀點認為，這可能只是黃金更長期跌勢的開端。

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凱投宏觀（Capital Economics）預計，到今年年底，黃金價格將跌至3500美元，較當前市場水平仍有大約1000美元的下跌空間，這一判斷也明顯比當前市場普遍預期更為悲觀。

從短期看，黃金價格已受到實際收益率上升和美元走強的衝擊，而這兩大因素都與伊朗衝突背景下的市場重新定價有關。不過，凱投宏觀進一步指出，過去推動黃金創下歷史高位的其他關鍵因素，如今同樣在逐步減弱。

凱投宏觀氣候與大宗商品經濟學家侯賽因（Hama Hussain）表示，即便中東衝突很快降溫，先前推動黃金上漲的力量也可能反向作用，並在今年餘下時間裡進一步壓低金價。

在過去1年多時間裡，全球央行與中國私人投資者的大舉買入，是推動黃金價格從2023年末約1810美元一路飆升至2026年初接近6000美元的重要原因之一。

但Hussain指出，這些支撐黃金上漲的順風因素，現在要麼正在逆轉，要麼至少已經明顯減弱。

國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，全球央行1月淨購金規模放緩約80%。與此同時，俄羅斯和土耳其等一些國家今年甚至已開始出售黃金。

除了央行買盤之外，投機資金也在中國和西方市場共同推動了黃金此前的快速上漲。某種程度上，黃金在這輪行情中的表現更像一種高波動風險資產，而不是傳統意義上的避險資產。

如今，市場風險偏好下降，反而開始對黃金形成不利影響。

Hussain表示，從更宏觀的角度看，先前支撐金價的動能如今已開始轉而對黃金不利。

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