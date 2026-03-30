「芯」碎！ 中國國家隊認了 AI晶片落後全球5至10年

中國半導體企業高管吐實，中國AI晶片落後全球。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國大基金輔導的晶圓代工廠-重慶芯聯微電子高管表示，中國在消費晶片領域仍保有競爭力，但在汽車和AI資料中心晶片領域則落後全球5到10年。

《Tom's Hardware》引述《DigiTimes》報導稱，SEMICON China 2026於3月25日至27日在上海登場，匯集ACM Research、上海矽產業集團和重慶芯聯微電子等企業高管，共同探討投資重點、供應鏈壓力以及推動中國晶片設備走向國際化的努力。

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中國半導體行業高管表示，AI驅動的需求正在設備、被動元件和勞動力產能方面造成瓶頸。重慶芯聯微電子副總李海明則說，人工智慧的快速發展正迫使中國晶圓代工廠加快規模擴張，但留才和設備利用率仍是限制因素。

李海明指出，中國在消費晶片領域仍保持競爭力，但在汽車和AI資料中心晶片領域則落後全球五到十年。

《Tom's Hardware》提及，重慶芯聯微電子是中國國營晶圓代工廠，由中國大基金第二期支持。該公司正重慶西永微電子產業園區興建中國首座12吋晶圓廠，初期產能目標為每月2萬片晶圓，專注於汽車用晶片。

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