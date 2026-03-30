國銀對美曝險首破2000億美元 與中國差距擴至1549億美元創新高

美國連續42季蟬聯國銀最大曝險國。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今天公布2025年底12月底國銀國家風險統計，美國連續42季蟬聯國銀最大曝險國，曝險金額更首度突破2000億美元；中國排名維持第3名，且國銀對美、中曝險差距持續擴大，連11季突破千億美元，去年12月底差距1549.21億美元，再創新高。

央行統計，去年底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6854億美元，較上一季增加2.19%，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。

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前10大國家（地區），依序為美國、盧森堡、中國、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計5060億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.82%。

央行金檢處副處長謝人俊表示，去年12月國銀對美曝險達2048.12億美元，不僅再創新高，也是受度突破2000億美元，季增59.16億美元，主因國銀資金拆存及債券投資增加，以及信託資產增加。

排名第二的盧森堡，國銀曝險額為516.32億美元，也是新高，相較於去年9月底增加8.65億美元，則是因為盧森堡爲全球主要證券信託基金註冊的所在國。

中國以498.91億美元續居第3名，季增加3.3億美元，主要是受匯率因素影響。謝人俊說，去年第四季人民幣升值1.85%，換算為美元債權有所上升所致。

另外，國銀對日本曝險維持在第5，金額為401.15億美元，但因日圓去年第四季貶值5.44%，曝險額較去年第三季減少了10.52億美元。

國銀對美曝險首破2000億美元。（記者陳梅英攝）

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