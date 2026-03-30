主動式ETF成吸金王 00996A掛牌3日規模翻倍

兆豐投信旗下首檔主動式ETF「00996A」（兆豐台灣豐收主動式ETF）掛牌僅3日即引爆買氣。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到中東戰事拖累，台股再現高檔震盪，部分資金已轉向主動式ETF。兆豐投信旗下首檔主動式ETF「00996A」（兆豐台灣豐收主動式ETF）掛牌僅3日即引爆買氣，規模大增16億元，從原先募集的新台幣9億元，迅速攀升至25億元，成為近期ETF市場的新焦點。30日下跌0.18元，以9.90元作收，成交量達5萬1199張。

00996A於3月25日掛牌，隨即於3月27日即躋身台股ETF成交量前10大，顯示不僅散戶積極參與，法人資金也同步進場，推升整體流動性與市場熱度。市場人士指出，在國際局勢不確定性升高、油價走揚影響下，投資人更傾向尋求兼具防禦性與超額報酬潛力的投資工具，主動式ETF因具備靈活選股優勢，成為資金新寵。

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兆豐投信表示，00996A打破過往ETF偏重權值股及科技股的限制，採取「60%中大型權值股、40%中小型成長股」的配置策略，將選股範圍擴及上市前150大及上櫃前50大企業，使投資組合更具彈性，有助於提前布局具成長潛力的個股，爭取超額報酬。

在產業布局方面，00996A除了涵蓋AI伺服器、半導體設備等科技族群外，也跨足航太維修、軍工、光通訊及電池模組等領域，期待不只押大型股、也積極挖掘中小型潛力股的策略，可在震盪的市場中提升投資組合韌性。法人分析，在台股邁入高檔震盪格局之際，主動式ETF若能持續展現選股實力與績效，將可成為投資人中長期資產配置的重要工具。

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