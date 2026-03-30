藥華藥美國波多黎各新廠正式簽約 目標2027年取證投產

藥華藥經營團隊於波多黎各新廠簽約典禮現場與貴賓合影。（藥華藥提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司藥華藥（6446）今年2月決議於美國波多黎各投資設立子公司及製造廠後，近日宣布於當地隆重舉行新廠簽約典禮，全方位啟動建置波多黎各新廠，宣告公司邁入全球製造布局嶄新階段，朝「臺美雙生產基地」戰略全面推進。

藥華藥指出，隨著旗下治療真性紅血球增多症（PV）的創新長效型干擾素Ropeg全球需求持續攀升，加上原發性血小板過多症（ET）適應症預計於今年8月取得美國藥證，並同步推進多國上市布局，為確保產品供應穩定並因應未來成長動能，公司積極擴充產能以掌握全球市場發展契機。此次進軍波多黎各，不僅是產能升級，更是布局美國市場的重要戰略部署。

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在波多黎各新廠建置策略上，藥華藥目標於2027年完成取證並投入生產。目前除完成廠房投資外，亦提前啟動整體建置布局。以臺中廠已通過美國FDA GMP查核的經驗及廠房設計為基礎，完整複製台中廠成熟製程與品質系統，使新廠得以快速銜接量產，同時兼顧效率、品質與法規一致性。

藥華藥創辦人暨執行長林國鐘表示，隨著Ropeg全球需求持續成長，強化供應韌性、提升產能規模並推動全球多元布局，已成為藥華藥的核心策略。藥華藥在美國建立首座海外生產基地，波多黎各未來將成為公司服務美國市場的重要樞紐，持續以穩定且高品質的供應鏈服務全球患者。

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