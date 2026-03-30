岱宇瞄準北美商用市場 今年營運拼虧轉盈

健身器材商岱宇國際（1598）今年轉型效益將浮現，全年營運將達成轉虧為盈的目標。（岱宇提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身器材商岱宇國際（1598）今天召開法說會表示，岱宇去年進行產品線整頓，今年轉型效益將浮現，商用健身器材業務今年可望強勁成長，目標要打入北美指標大型連鎖健身房，全年營運將達成轉虧為盈的目標。

受疫情後家用健身器材產業調整期影響，岱宇去年合併營收為61.21億元，稅後淨損為5.61億元，每股虧損 3.35 元，面對產業逆風，岱宇去年大刀闊斧進行營運體質調整與產品線整頓。

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岱宇董事長林佑穎表示，今年公司設定三大策略目標：第一、達成轉虧為盈；第二、深耕商用健身器材市場，使商用業務逐步成為營收與獲利的主力來源；第三、整體營收重返成長軌道。

林佑穎指出，為達成上述目標，去年岱宇已積極推動組織與業務改革，並主動提列多項一次性損失以徹底重塑財務體質，同時，透過「ReFit」營運優化計畫，持續強化費用控管與提升資本運用效率。

近年商用市場的競爭格局出現顯著變化，岱宇把握轉型契機，在產品面投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，策略上將首先鎖定北美大型連鎖健身房以及高成長新興市場當地的大型連鎖健身房業者，透過一站式服務與高性價比優勢搶攻市場版圖。

岱宇目前已成為多家商用客戶洽談合作的首選，以岱宇2025年的商用健身器材營收推算，其在全球市占率僅約0.3%，未來5年內目標突破1%的市佔率。

家用健身器材方面，今年策略將全面聚焦「獲利優先」，內部管理與KPI設定已轉為更獲利導向，將持續優化產品結構，提升高毛利產品比重，並將部分行銷業務移回總部統籌進行，提升行銷獲客效率。

在新興業務方面，今年初全新8.0系列醫療產品已順利取得歐盟MDR認證，預計第二季開始貢獻營收，今年起將可擴大拓展市場。在電輔車（E-Bike）方面，則將擴大代工業務規模，穩健發展自有品牌。

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