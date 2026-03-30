三星撿到槍！打開機會之門 台積電滿手訂單卻遇1瓶頸

台積電在全球晶圓代工市場市佔約72%，而三星的佔額約為7%，但在尖端製程領域，兩者的差距顯著縮小。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於人工智慧晶片需求激增，台積電最先進的產能已接近極限，預計到2028年，台積電的供應緊張局面可能會使三星電子成為潛在的受益者。

《韓國先驅報》報導，業內人士週一（30日）透露，台積電未來幾年的訂單已基本排滿，包括輝達、超微、高通和蘋果在內的主要客戶紛紛向其訂購最先進的2奈米製程晶片。甚至連其計劃於2030年左右投產的亞利桑那州新廠，據稱在動工前也已基本被預訂一空。

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台積電的產能瓶頸使得三星這家唯一能夠生產2奈米製程晶片的公司，成為先進晶片客戶的可行替代方案。

去年第4季度，台積電在全球晶圓代工市場市佔約72%，而三星的佔額約為7%，但在尖端製程領域，兩者的差距顯著縮小。5奈米以下製程的生產實際上由這兩家公司雙寡占。然而，三星的起步較弱。作為綜合設備製造商，記憶體晶片是其主要利潤來源，而其晶圓代工業務長期以來一直虧損，受到良率問題和客戶群有限的困擾。

隨著人工智慧的蓬勃發展及其先進製程技術的改進，這種質疑正在轉變。三星已將其2奈米製程的良率提升至約60%，並持續改進性能。該公司也贏得重要客戶的青睞，獲得特斯拉和蘋果等公司的訂單，擴大了與輝達的合作，並正與超微就下一代晶片的合作展開討論。安謀也對三星表現出濃厚的興趣。

輝達執行長黃仁勳最近表示，三星正在使用其4奈米製程生產Grok 3語言處理單元，凸顯了三星在先進晶片製造領域日益重要的作用。

三星目前正著手利用供應瓶頸，其位於美國德州泰勒市的工廠將於今年下半年開始營運。

一位業內人士表示：隨著需求激增，晶圓代工瓶頸問題變得十分嚴重。三星正在尋求更靈活地運營其工廠以滿足這一需求的方法。作為該策略的一部分，三星正在加速推進「混合」半導體生產系統的計劃，該系統可以在先進邏輯晶片和下一代記憶體之間切換。

三星位於京畿道平澤市的三星P5園區，其建造進度超出預期。該園區是三星首個「三合一晶圓廠」，擁有三層樓和多達12間潔淨室，預計將同時支援記憶體和晶圓代工生產，但最終的生產線分配尚未確定。

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