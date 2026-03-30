外在亂、內心靜！楊金龍淡定：黃金尚未到進場時機

隨著中東戰事升溫導致國際金價劇烈波動，外界關注央行是否已進場？楊金龍今日（30日）於立法院財委會業務報告時坦言有想進場，但現在不是好時機。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕去年10月中央銀行總裁楊金龍曾表態，若外匯存底充裕，不排除增持黃金儲備。隨著中東戰事升溫導致國際金價劇烈波動，外界關注央行是否已進場？楊金龍今日（30日）於立法院財委會業務報告時坦言：「有想進場，但現在不是好時機（timing）。」

楊金龍表示，是有想進場（購金），但近三個月都沒有採取行動，他也觀察到，不僅是台灣，目前多數國家對買金也持觀望態度，僅有俄羅斯與中國比較積極。目前的台灣黃金儲備維持在423噸，在外匯存底的比例占比約5%到10%。

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另，近期外資熱錢因國際局勢出走，造成股匯市動盪，立委關切總裁是否感到緊張？楊金龍回應：「外面是亂的，但內心是靜的。」 他強調，身為決策者必須深入了解現況，決策時內心必須保持平靜。

楊進一步指出，儘管中東戰事導致資金外流，但截至目前為止「我認為是可控的」，且「股市上漲到某個程度，做某種調整也是正常的」。

楊金龍說，台灣經濟各層面都是非常穩健的，且目前也沒有輸入性通膨。他強調「我不是股市專家」，但是他認為金融資產上上下下都是正常的，尤其股市從去年2萬8000點上漲到3萬5000點，現在調整回到3萬3000點，還算正常，怕的是「漲太高、跌太深」，呼籲投資人謹慎。

至於新台幣是否有所謂「32元楊金龍防線」？楊重申，匯率一向由供需決定，若市場有影響到金融秩序穩定時，一定會進行適度調節，並沒有所謂的防線。

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