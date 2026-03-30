「黃金之城」告訴你買點？杜拜最新金價曝光了

杜拜有黃金之城美譽。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕杜拜常被稱為「黃金之城」，掌控全球約20%的黃金流通量，其黃金交易對全球具影響力，位於德拉區著名的杜拜黃金市場是世界最大金市之一。根據《波斯灣新聞》（Gulf News）30日披露，24K黃金週一價格為每克541.50迪拉姆（Dh，約台幣4722元），較前一日的541.25迪拉姆（約台幣4720元）略有上漲，而22K黃金價格則維持在每克501.25迪拉姆（約台幣4370元）不變。溫和的波動反映出，在經歷數週的拋售之後，已吸引部分買家進場。

報導說，3月杜拜黃金交易上下震盪，受強勁的全球需求和地緣政治不確定性的支撐，金價在月初處於高檔，24K黃金價格超過每克640迪拉姆（約台幣5581元），22K黃金價格接近每克590迪拉姆（約台幣5145元）。

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到 3 月中旬，24K 金的價格跌至 520 至 550 迪拉姆（約台幣4534元至4796元），而 22K 金的價格則跌至接近 500 迪拉姆（約台幣4360元），這標誌著在經歷了一段較長的上漲之後，市場情緒發生轉變。

3月下半月，金價下跌速度放緩，波動幅度也趨於穩定。24K金價每克主要在528迪拉姆至545迪拉姆（約台幣4605元至4752元）之間波動，而22K金價則在488迪拉姆至505迪拉姆（約台幣4255元至4404元）之間徘徊。

報導指出，在阿拉伯聯合大公國，金價回檔已開始吸引那些在上漲行情中持觀望態度的消費者，吸引部分買家進場，尤其是在珠寶領域，但鑑於全球經濟前景不明朗，市場情緒依然謹慎。

報導認為，黃金短期內將維持區間波動，未來走向與地緣政治發展、通膨訊號和利率預期密切相關。

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