砸光畢生積蓄差點全毀！33歲男創業靠「意外之作」翻身 每天賺進13萬

Joshua Dat（圖左）拿出自17歲起累積的全部積蓄，與父親在皇后區開設餐廳。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約一間原本面臨倒閉危機的熟食店，憑藉一款意外誕生的創意餐點成功翻身，如今不僅日營收大幅成長，每天可以賺進高達4000美元（約新台幣13萬元），還拓展至第二間分店。

《商業內幕》報導，33歲的創辦人Joshua Dat，於29歲時拿出自17歲起累積的全部積蓄，與父親在皇后區開設餐廳Datz Deli。他的父親是一名資深廚師，但長年未獲應有肯定，這讓Joshua Dat決定創業替父親打造舞台。

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然而，創業初期困難重重。店面曾出現嚴重鼠患，導致食材損失；營運頭幾個月，每日營收僅約200至300美元，遠低於維持成本，讓他一度懷疑自己是否做出錯誤決定。

轉機出現在2023年夏天。某一晚，店內起司用盡，他靈機一動，將原本用於通心粉的起司料理加入牛肉餡餅中，創作出漢堡「Mac Patty」。這款結合通心粉起司與餡餅的創意餐點，在妹妹將照片上傳至Instagram 後迅速爆紅，隔日便吸引大量顧客上門，甚至出現排隊人潮。

隨著產品走紅，店鋪知名度快速提升，營收也隨之成長。目前Datz Deli已拓展至兩間分店，分別位於皇后區與曼哈頓，每日營收約可達到4000美元。Joshua Dat表示，創業動機來自於改善家庭經濟。他回憶童年時家境困難，父母從早離異，母親獨力撫養四名子女，甚至曾為生活費落淚，這段經歷讓他立志改變家庭命運。

如今，家人也成為事業的重要支柱。母親辭去原本的工作投入經營，與父親及哥哥共同管理曼哈頓分店；妹妹與叔叔則負責皇后區門市，Joshua Dat自己則專注於行銷與整體營運。

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