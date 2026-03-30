擁600萬想多賺一點 ! 6旬男卻做錯「1事」退休生活瞬間崩塌

3000萬日幣退休金全歸零！一名男子想「多賺一點」，卻把老本全賠進去。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「退休金」，往往被視為晚年生活最重要的保障。然而，在年金收入有限、對未來充滿不安的情況下，不少人試圖透過投資讓資產增值，卻反而承受了難以挽回的損失。日媒以實際例子提醒，退休金崩塌，不一定來自揮霍，更多時候是不安、焦慮、面子，以及「或許還能翻本」的期待，一點一滴侵蝕家庭的財務基礎。

據報導，一名64歲的紀子（化名）打開存摺的那一刻，當場說不出話來，她怎麼也沒想到，退休金3000萬日圓（約新台幣601萬元）全沒了，原本應該支撐夫妻兩人退休生活的最後底線，竟然幾乎消失殆盡。

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紀子的丈夫恒一（68歲）在3年前退休時，領到約3000萬日圓退休金，兩人已無房貸負擔，丈夫每月年金約18萬日圓（約新台幣3.6萬元），只要夫妻倆生活不奢侈，生活應該還算穩定。但，就在紀子想確認醫療保險扣款時，卻發現帳戶餘額遠低於預期，不是少了幾百萬，而是大部分資金已經消失。

她表示，「一開始以為是存摺沒有補登帳，還反覆確認是不是看錯」。之後，她把存摺遞給剛回家的丈夫時，對方沉默良久並視線閃避，最後只說了一句：「對不起，我以為可以把錢變多」。

原來，恒一在退休後開始透過手機接觸投資相關影片與廣告，並透過社群平台認識一位自稱「投資顧問」的人。一開始，他確實聲稱有小額獲利，但後來卻不斷被引導追加資金，試圖把虧損「賺回來」，最終一步步把退休金投入其中。

他解釋，覺得只靠年金過退休生活恐不夠，所以想多賺一點，但如果中途停下來，好像之前投入的就全部白費了。對此消息，紀子一時難以接受，她稱「如果不夠，就只能省一點，但從沒想過會因為想「增加」，反而全部失去。那一晚，她在廚房站不住，直接蹲了下來。

專家指出，日本60歲以上族群，對未來最感焦慮的，正是物價上漲與收入、儲蓄不足，顯示「老後資金不安」早已是普遍現象。根據日本警察廳資料，2025年SNS型投資詐騙案件達9538件，損失金額高達1274億日圓（約新台幣255億元），約80%透過廣告與訊息接觸，常見話術包括「穩賺不賠」、「保證本金」等。

根據日本總務省統計局《家計調查報告（2025年）》顯示，65歲以上的無業夫婦家庭，每月可支配收入約22萬日圓（約新台幣4.4萬元），但支出卻達26萬日圓（約新台幣5.2萬元），平均每月赤字約4萬日圓（約新台幣8014元）。換言之，多數家庭本來就需要動用儲蓄來維持生活。

隨著事情逐漸釐清，恒一的投資損失更加沉重。據報導，剛開始是被有名人形象的投資廣告吸引，之後透過通訊軟體持續被誘導，「只要再投入就能出金」、「現在退出就會確定虧損」等說法，讓恒一不斷的匯款。

紀子深深嘆氣說，如果一開始他有跟我商量，也許不會變成這樣，但他一直相信自己能把錢拿回來。目前兩人已向警方與金融機構求助，同時重新調整家計，取消旅遊與裝修計畫，全面縮減開支。但比起失去的金錢，更讓人難以承受的，是對未來的不確定感。

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