經部攜手四大超商阻詐最前線 爭議包裹退件成功率升至64.6％

經濟部商業署攜手統一、全家、萊爾富及OK等四大超商打造阻詐前線。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業署攜手統一、全家、萊爾富及OK等四大超商打造阻詐前線，已全面建置「線上申訴平台」與「防詐騙服務專線」，協助民眾在誤收詐騙包裹時能快速退貨退款，統計2025年全年爭議包裹的退件成功率64.62%。

經濟部商業署今舉辦「經濟部攜手超商 打造阻詐最前線」記者會，說明落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」相關防詐機制與執行成果。

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商業署長蘇文玲指出，統計2025年爭議包裹退貨退款的受理案件超過18萬2245件，成功退貨退款件數11萬7770件，成功率為64.62%，較上一年度增加6.45個百分點。

源頭防堵方面，商業署表示，已請超商業者彙整「幽靈包裹」件數異常偏多的集運商或物流商，建立高風險名單，提供行政院打擊詐欺指揮中心及警政單位參考。

商業署也呼籲，「拒絕幽靈包裹三步驟」，一是拒絕不明包裹，民眾有權利、也應當直接拒絕領取寄件人不明或未訂購的代收貨款包裹，二是妥善保留收據，三是儘速啟動退貨流程。

談及四大超商阻詐平台的投入經費，商業署表示，四大超商均是基於社會責任支持阻詐工作、建置平台，政府並無撥出補助或經費。

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