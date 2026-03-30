非法中資滲透竹科挖角高科技人才 檢調搜索17處約談24人次

新竹地檢署接獲情資有多家非法中資企業，涉嫌在台違法挖角、技術滲透，3月16日至25日指揮調查機關搜索17處，訊問涉案人員及被告24人次。（新竹地檢署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署接獲情資有多家非法中資企業，涉嫌在台違法挖角、技術滲透，專案團隊3月16日至25日指揮竹縣市及雲林縣調查站偵辦，針對一微電子、聖邦微電子、阿丘科技等涉案公司搜索17處，訊問涉案人員及被告24人次，調查發現中資企業利用高薪挖角科學園區高科技人才，以經營模擬晶片設計研發、人工智慧視覺檢測等高科技技術，幸及時查獲，降低我國高技術外流風險。

新竹地檢署表示，日前接獲法務部調查局情資，中資企業得一微電子股份有限公司、聖邦微電子有限公司、阿丘科技有限公司等涉嫌不法案。該署檢察長柯宜汾高度重視，旋即指示營業秘密暨國安專組主任檢察官蔡宜臻統籌規劃，並由專組檢察官黃依琳、黃安遠、李沛蓉等人，分別於3月16日至25日期間，指揮調查機關展開偵辦，期間共執行搜索17處，訊問相關涉案人員及被告24人次。

請繼續往下閱讀...

上述中國公司隱藏中資背景非法在台設立據點，利用高薪挖角科學園區高科技人才以經營模擬晶片設計研發、人工智慧視覺檢測等高科技技術。其中，聖邦微電子主營研發和銷售模擬晶片設計，並在中國大陸深圳證券交易所掛牌上市，依市值屬於「2025 胡潤中國500強」企業；該公司未經我政府許可，透過國人在台設立公司，招募、挖角我IC設計人才，非法在台從事業務活動。

檢方強調，高科技產業為我國經濟命脈，也是國家安全重要防線，其中半導體及相關產業鏈更是我國經濟發展命脈所在，為我國科技產業維持國際競爭優勢的核心技術。近年來，非法中資企業常透過人頭公司、僑外資包裝或第三地投資等方式規避監管，滲透我國高科技產業鏈並藉由挖角人才、私設據點及在台從事業務活動等方式，意圖取得我國高科技核心技術。

新竹地檢署呼籲國人及產業界提高警覺，如發現可疑挖角行為、異常投資安排或疑具中資背景公司在台活動，應即向相關機關通報，共同維護我國科技自主及經濟安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法