焦點股》台化：法人喊目標價53.5元 股價亮燈

塑化報價走強，台化股價亮燈，法人上調目標價53.5元。圖為台化董事長洪福源。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於原油價格攀升，帶動芳香烴產品價格上漲，塑膠股台化（1326）今日股價開高走高，一度亮燈漲停，截至10:02分為止，大漲4.3元、暫報48.55元，漲幅達9.72%，爆出近6.2萬張成交量。

法人最新報告指出，台化將縮減虧損產品線，再加上塑化報價上揚，3月營收數字應相當亮麗，推估今年台化可虧轉盈、每股稅後盈餘（EPS）來到0.53元；報告也進一步分析，在持續優化營運結構及有利總體環境的支持下，預估明年EPS可達0.64元，營運呈現穩定增長，目標價由原本25.5元上調至53.5元，並給予「買進」評等。

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觀察三大法人動態，外資上週五賣超台化6984張、投信賣超420張、自營商賣超873張，合計賣超達8277張；法人認為，外資今年1-2月大買台化約1.3萬張，3月逢高獲利了結約8.2萬張，若能突破前波高點52.9元，短線仍有可為。

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