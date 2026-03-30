焦點股》華紙：造紙族群續強 再攻漲停

華紙漲停。圖為總經理陳瑞和。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠漲價潮，近日造紙族群股價強勢，今日林漿紙大廠華紙（1905）及寶隆（1906）攻上漲停，工紙大廠榮成（1909）也漲逾8%，永豐餘則漲逾6%。近9時50分，華紙上漲1.5元、暫報漲停價16.9元，成交量逾1.6萬張，漲停委買張數逾1萬張。已是連續第3個營業日亮紅燈。

受短纖、木片等原物料漲價因素，華紙3、4月各類紙種價格紛紛喊漲，4月漲幅約5%至10%，每噸漲價約新台幣1500元至2000元。近日隨中東火波動，能源、運輸成本也持續提升，華紙日前指出，還需觀察市場需求是否受影響，今年營運審慎；不過華紙股價已經連日勁揚，從本月20日至今已漲逾44%。

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不過，上週五（27日）外資賣超華紙6230張、由連7買轉賣，自營商買超196張，三大法人合計賣超6034張，上週5個營業日，三大法人合計賣超2419張；27日華紙的當沖成交量高達3.4萬張，佔比53.5%，明顯增溫，投資人應留意後續股價波動。

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