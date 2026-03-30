市場都看錯了 ! 伊朗不是靠石油活下來的 FT曝「真正的底牌」

外媒曝，鋼鐵是伊朗重要的非石油出口產品，年出口高達70億美元。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕為了在戰爭中生存，伊朗早已建立一套「去石油依賴」的韌性策略：其經濟命脈並非單一依賴石油出口。《金融時報》指出，即使石油貿易被完全切斷，只要庫存仍能支撐生產，伊朗仍可透過其他海關出口維持對外貿易，持續輸出商品；同時，透過金屬、化學品與食品等非石油產品，每月仍可創造約20億美元（約新台幣640億元）收入，以填補部分缺口。

值得注意的是，鋼鐵正是伊朗重要的非石油出口品，每年出口規模約達70億美元（約新台幣2239億元）。

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據報導，過去40多年來，伊朗打造出所謂的「抵抗型經濟」（resistance economy），目標是在制裁、衝突與外部敵意環境下維持運作。這套體系的核心，是盡可能國產化那些難以進口的產品，包括藥品、汽車零組件與家電，同時透過分散式基礎設施來降低戰爭風險。

例如，全國數百座發電廠採取分散布局，這是吸取1980年代兩伊戰爭的教訓，讓敵方更難一次性癱瘓電力系統。此外，伊朗也大量運用以物易物（barter）機制，將石油換取糧食與機械設備，以繞過金融制裁。如今，這套模式正面臨真正的壓力測試。

《金融時報》指出，自2月28日戰爭爆發以來，美國與以色列對伊朗發動大規模空襲，打擊軍事設施並暗殺高層，同時波及關鍵經濟基礎設施，包括燃料儲存設施、最大天然氣園區甚至銀行系統，目的在削弱政權控制力。部分工業設施已遭破壞，包含兩座大型鋼鐵廠，而鋼鐵正是伊朗重要的非石油出口品，年出口規模約達70億美元。

這些打擊，疊加在戰前已經惡化的經濟結構上，使壓力進一步放大。通膨率超過40%，民生水準顯著下滑，經濟困境也成為反政府抗議的重要導火線。然而，即便如此，分析人士認為，「抵抗型經濟」目前仍在發揮部分作用。

專家認為，戰爭對伊朗經濟的衝擊無疑嚴重，也可能進一步激化內部不滿，但對政權而言，當前優先目標是「撐住」。

從政策角度來看，伊朗政府已提前為戰時經濟做準備。在戰爭前夕，總統分權至地方政府，加快進口流程，放寬官僚限制，提升行政效率。即便荷姆茲海峽航運幾近停滯，陸路貿易仍持續運作，官方同時試圖維持社會穩定，強調民生物資並未短缺，超市供應正常，透過汽油配給制度也暫時穩定燃料供應。

不過，風險依然存在。一旦美方進一步攻擊電力設施，經濟情勢將快速惡化。事實上，伊朗在戰前已因制裁、政策失誤、油收下滑與貪腐問題陷入長期衰退，並引發大規模抗議與鎮壓。即便如此，部分前官員仍認為，現有體系具備一定韌性，即使戰爭持續一年，仍有能力維持基本運作。

伊朗與海灣國家的最大差異，在於其工業基礎。不同於高度依賴能源出口的海灣經濟體，伊朗擁有可追溯至沙阿時代（1960–70年代現代化政策）的產業體系。在1979年革命後，這一基礎被重新組織並強化，用以應對長期西方制裁。

多年來，伊朗逐步建立繞開制裁的貿易路徑、替代供應鏈與進口替代能力，使其產業能在進口受限時快速轉向國產供應。正如經濟學家所言，這正是伊朗與海灣鄰國最本質的不同，它有一個「能自己運轉的工業體系」。但這種韌性並非沒有代價，即使能維持基本生活，生活品質仍將大幅下降。分析人士直言，「伊朗可以撐住，但會非常艱難。」

在貿易結構上，即便石油出口受阻，伊朗仍高度依賴其他商品出口維持現金流；然而，供應鏈並非完全自主。雖然約80%糧食可自給，但小麥、油籽與稻米仍需進口，畜牧業則仰賴黃豆與玉米等飼料，而這些供應高度依賴複雜的跨境物流，往往經由阿聯酋等樞紐轉運。隨著區域衝突升級，這些貿易路徑面臨中斷風險。

替代路徑雖存在，例如中伊鐵路或南部港口，但運能有限，難以完全取代波斯灣主航道。短期或許可行，長期則將成為瓶頸。儘管如此，政府仍持續支付公務員薪資與年終獎金，食品價格也未出現劇烈波動，部分原因在於匯市幾乎停滯，使價格波動被「壓住」。但對日薪勞工而言，需求下滑已直接衝擊生計。

值得注意的是，戰爭也為伊朗帶來利多 :「油價上漲」。在布蘭特原油維持高檔的情況下，伊朗仍持續出口原油，每日收入可達1.4億美元（約新台幣44.7億元）以上，部分抵銷戰爭成本。但這種支撐有限，一旦衝突升級至全面打擊民用基礎設施，經濟將快速惡化，甚至陷入更深層危機。

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