WSJ：川普考慮採取軍事行動奪取伊朗鈾

美官員表示，美國總統川普正考慮透過軍事行動，從伊朗提取近1000磅鈾。圖為伊朗中部伊斯法罕的核子濃縮設施。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國官員透露，美國總統川普（Donald Trump）正在考慮一項軍事行動，從伊朗提取近1000磅鈾，這是一項複雜且風險極高的任務，可能會讓美軍在伊朗境內駐紮數日甚至更久。

《華爾街日報》報導，官員表示，川普尚未決定是否下達這項命令，並補充，他正在考慮美軍面臨的危險。據官員透露，川普整體上仍對這一想法持開放態度，因為這能有助於實現他阻止伊朗製造核武的核心目標。

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據一名了解川普想法的人士透露，川普也鼓勵顧問向伊朗施壓，要求同意交出這些物資，以作為結束戰爭的條件。川普在與政治盟友的談話中明確表示，伊朗不能保留這些物資，他還討論過，如果不願在談判桌上交出這些物資，就將採用武力奪取的方式。

巴基斯坦、土耳其和埃及一直在當美國和伊朗之間的調解人，但華盛頓和德黑蘭至今尚未就結束戰爭進行直接談判。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）聲明表示，五角大廈的職責是做好準備工作，以便為三軍統帥提供最大的選擇餘地，但這並不代表總統已經做出決定。針對報導，五角大廈並未回應，美國中央司令部（U.S. Central Command）發言人也拒絕置評。

在以色列和美國在去年6月對伊朗發動一系列空襲之前，伊朗預估擁有400多公斤的60％高濃縮鈾，以及近200公斤的20％可分裂材料，這些物質很容易轉化為90％武器級鈾。國際原子能總署署長格羅西（Rafael Grossi）表示，他認為鈾主要藏匿於美以6月襲擊的三個地點中的兩處，伊朗伊斯法罕核設施的一條地下隧道和納坦茲的一個藏匿點。

知情人士透露，川普以及一些盟友私下曾表示，有可能透過一次有針對性的行動奪取這些物資，既不會大幅延長戰爭的持續時間，又能讓美國在4月中旬結束這場戰爭。川普曾告訴身邊人士，他不想打曠日持久的戰爭，他的一些助手也急切希望總統能將精力放在其他事情上，包括即將到來的期中選舉。

美國前軍官和專家直言，任何以武力奪取鈾的行動都將是複雜且危險的 ，堪稱川普下令的最具挑戰性的行動之一。這項潛在的行動很可能引發伊朗的報復，也可能使戰爭持續時間遠遠超出川普團隊公開宣稱的4到6週。

美軍部隊需要搭飛機前往事發地點，很可能遭到伊朗地對空飛彈和無人機的攻擊，抵達現場後，作戰部隊需要確保周邊區域的安全，以便配備挖掘設備的人員能夠清理廢墟，並檢查地雷、詭雷。

提取這些材料可能需要一隻經過專門訓練的精英特種作戰小組，負責從衝突地區移除放射性物質。這些高濃縮鈾可能裝在40到50個類似潛水氣瓶的特殊鋼瓶中。哥倫比亞大學資深研究員、前伊朗核談判代表奈普休（Richard Nephew）表示，這些鋼瓶可能會裝滿好幾輛卡車。

專家指出，如果沒有現成的機場，就需要建造一座臨時機場，以便運送設備，並帶出核子材料，整個行動可能需要數日甚至一週的時間才能完成。美國中央司令部前司令、退役陸軍上將沃特爾（Joseph Votel）表示這不是一筆可以快速完成的交易。

如果伊朗同意將鈾作為和平協議的一部份轉交，美軍或許可以避免如此危險的行動。美國先前曾以和平的方式從外國移交濃縮鈾。1994年，美國在代號「藍寶石計劃」的行動中從哈薩克移走了鈾；1998年，美國和英國參與了一項行動，從喬治亞首都提比里斯附近的一座反應爐中移走了高濃縮鈾，並將其運往蘇格蘭的一處核設施。

美國官員表示，伊朗目前並未進行鈾濃縮活動，如果想要成為核武國家，就必須將鈾濃縮至武器級，並製造核彈頭或核彈。伊朗目前也沒有能夠打到美國本土的洲際彈道飛彈，但根據美國國防情報局去年的預測，如果伊朗選擇改造其太空發射載具，到 2035 年，伊朗可能擁有數十枚洲際彈道飛彈。

美國官員透露，隨著美軍持續打擊伊朗境內目標，川普正在聽取有關鈾礦開採行動挑戰的簡報。一位美國官員也表示，如果總統下令，軍方也在準備其他方案 。

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