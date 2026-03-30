亞股週一大雪崩！日股崩跌逾2800點，韓股狂瀉逾5%。。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著葉門胡塞武裝上週六表示，他們向以色列發射了飛彈，此舉標誌著伊朗首次直接參與美國和以色列領導的對伊朗戰爭，受此衝擊，亞股週一雪崩，日股暴跌2807點5.25%，韓股亦開低重挫，跌逾5%。

胡塞武裝發言人葉海亞·薩裡在 X 網站上發文稱，該組織向其所謂的以色列敏感軍事目標發射了一連串彈道飛彈，以支持伊朗和黎巴嫩真主黨盟友。

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這次攻擊標誌著這場始於2月28日美國和以色列對伊朗目標進行空襲的衝突進一步升級。

受中東戰火升溫，亞股週一大雪崩，日經225週一開盤下挫，指數開盤跌1319點或2.47%，在投資人瘋狂殺出，指數開低走低，暴跌2807點5.25%，觸及50566點，截至台北時間8點30分，報50863點，跌2509點。

南韓綜合指數亦開低，開盤跌257.08點或4.72%，指數開低走低，觸及5151.22點，跌287.66點或5.28%，急殺後，低拉買盤進場，截至台北時間8點30分，報5237.8點，跌3.7%。

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