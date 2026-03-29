注意！柬埔寨發豪語4月剷平詐騙 港媒驚爆詐騙集團逃往這3國了

柬埔寨金邊市警察局掃盪詐騙中心。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》披露，在中國和美國的壓力下，柬埔寨表示將對詐騙分子採取焦土政策，並誓言在4月前徹底清除，就在最後期限到來之前，詐騙首腦及其數十億美元的犯罪網絡正逃往緬甸、寮國和泰國。

報導說，柬埔寨當局強調，希望在4月前清除所有詐騙據點跟園區。觀察家則認為，考慮到該犯罪集團規模龐大且根深蒂固，這一期限過於雄心勃勃。

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報導稱，柬埔寨各地有數十個詐騙中心，每年產生的收入高達 190 億美元（約台幣6080億，具體數字取決於你相信誰），相當於柬埔寨正規經濟的一半以上。

這些資金湧入了首都周圍塵土飛揚的灌木叢中拔地而起的華麗高樓和新開發項目，約 10 萬名職業詐騙犯，其中許多人是被騙和賣到詐騙中心。

金邊一家詐騙中心遭到警方突襲後，嫌疑人被拘留。（法新社）

許多被拘留者都是人口販運的受害者，他們被虛假的招聘廣告誘騙到柬埔寨。有些人因為未能完成「詐騙目標」或試圖逃跑，遭到虐待。大多數人似乎在販毒後被世界上最大的犯罪集團榨乾，最終無償離開。

印尼人 Teo（化名）和其他幾十個即將搭乘同一班機被遣返的人一起，拖著疲憊的步伐走向機場登機口。他環顧四周，發現這群衣衫襤褸的人中，有好幾個人坐著輪椅或走路一拐一拐，儘管他們都很年輕。

隨著柬埔寨設定的最後期限臨近，打擊詐騙中心的突擊行動步伐加快，但人們對打擊力度和持久性的質疑也隨之增加。來自中國、越南、印尼、衣索比亞和孟加拉的數千名詐騙犯，已被拘留，而其他人則逃往鄰國泰國。

報導強調，從柬埔寨逃竄的詐騙犯已經在泰國被抓獲，他們轉戰緬甸和寮國等新的據點，或在邊緣地帶重新集結。

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