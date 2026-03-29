黃金要漲了？華爾街、散戶看法全曝光

金價上週急跌後反彈，華爾街重拾看漲立場。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《Kitco News》發布最新每週黃金調查顯示，半數華爾街專家重新看好黃金，散戶在經歷穩健的一週表現後，也恢復溫和的看漲傾向。

上週黃金價格一度短暫突破每盎司 4600 美元，隨後回落至每盎司 4360 美元左右，之後再次上漲，最終以接近每盎司 4500 美元的價格收盤。

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黃金近期走勢進一步強化市場對黃金已形成短期底部的預期，因為黃金價格在 4300 美元至 4600 美元的支撐區域內保持穩定。

Kitco News對16位分析師調查顯示，在金價從關鍵支撐位反彈走高後，華爾街的市場情緒趨於平衡。8位專家（佔50%）預計未來一週金價將持續上漲，另有3位專家（佔19%）預測金價將下跌。其餘5位分析師（佔31%）認為短期內金價走勢穩定。

同時，一項針對263位個人投資者的線上調查顯示，53%的受訪者預期金價上漲，23%預測金價下跌，24%認為金價將維持不變。

一些專家認為，近期金價下跌是對地緣政治緊張局勢的過度反應，黃金的長期上漲趨勢仍然穩固。

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