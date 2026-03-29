專家點名4個「奢侈品牌」只是價格虛高的垃圾 原因都說了

你掏出信用卡之前，不妨看看一些專家對哪些奢侈品牌物有所值、哪些不值得購買有什麼看法。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人可能偶爾都會忍不住想買件奢侈品。然而，奢侈時尚並不便宜。所以在你掏出信用卡之前，不妨看看一些專家對哪些奢侈品牌物有所值、哪些不值得購買有什麼看法。

Gobankingrates報導，如果您想在2026年節省更多資金，就應該避免購買以下四種名牌產品，一些產品僅是價格虛高的垃圾（Overpriced Junk）。

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1. 巴黎世家 Balenciaga

Northwood Retail總裁Ward Kampf解釋，巴黎世家經常故意製造挑釁（例如其「手提垃圾袋」），但真正的奢侈品依賴於工藝和耐用性，而不是譁眾取寵。

2. 杜嘉班納 Dolce & Gabbana

這個品牌或許能帶來令人驚豔的「哇」時刻，但根據Lamourie Media的創始人兼總經理 Tracy Lamourie所說，這個品牌的面料和剪裁與這個價位並不相符。

3. 古馳 Gucci

Kampf表示，「在過去的幾年裡，Gucci越來越注重品牌標識，而不是追求永恆或突破性的設計」。Lamourie表示，這種情況在其成衣系列中尤其明顯，該系列往往將品牌放在耐用性、一致性和高品質剪裁之上。

4. Off-White

Lamourie說：「這些產品似乎是以街頭服飾的製作工藝大規模生產的，但定價卻像奢侈品一樣。」當價格更多地基於文化相關性而非工藝水平時，這可能就是一種敲詐。

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