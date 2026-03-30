被繼承人經常居住國外 遺產稅扣除額有限制

台北國稅局表示，被繼承人為經常居住我國境外的國民，其遺產稅申報扣除額有限制。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，被繼承人如果是經常居住境外的國民，或非我國國民，遺產稅申報扣除額範圍有限制，不得自遺產總額中減除配偶、直系血親卑親屬、父母及受扶養兄弟姊妹、祖父母等親屬扣除額，也不適用重度身心障礙扣除額、農業用地作農業使用扣除額及死亡前6年至9年內繼承已納遺產稅的財產扣除等規定。

台北國稅局說明，被繼承人若是經常居住中華民國境外的中華民國國民，或非中華民國國民，其遺產稅課稅範圍僅就在中華民國境內的財產核課。而各項扣除額部分，依「遺贈稅法」第17條第2項規定，納稅義務人申報遺產稅時，不得自被繼承人遺產總額中減除配偶、直系血親卑親屬、父母及受扶養兄弟姊妹、祖父母等親屬扣除額，亦不適用重度身心障礙扣除額、農業用地作農業使用扣除額及死亡前6年至9年內繼承已納遺產稅的財產扣除等規定。

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另，被繼承人死亡前依法應納稅捐及罰鍰、未償債務、喪葬費、執行遺囑及管理遺產的直接必要費用等扣除，則以在中華民國境內發生者為限。至於經常居住中華民國境外的認定，依「遺贈稅法」第4條第3項及第4項規定，指被繼承人死亡事實發生前2年內，在境內無住所或在境內無住所而有居所，且在死亡事實發生前2年內，在境內居留時間合計未逾365天者。

舉例說明，被繼承人甲君2025年8月1日在國外去世，遺有配偶及2名成年子女，繼承人申報遺產稅時，列報配偶、2名子女、國外喪葬費等扣除額；但國稅局查得，甲君自2021年1月1日出境至2025年8月1日死亡止，長達4年多期間均居住在境外，未曾返國入境，戶政機關於2023年4月15日逕為遷出登記，因甲君死亡前2年內在國內無住居所且未在境內居留逾365天，屬經常居住境外的國民，乃否准認列配偶等扣除額，核定遺產淨額740餘萬元、補稅74餘萬元。

不過，納稅義務人不服，申請復查主張甲君為我國國民，且設籍及生活經濟重心皆在我國境內，應減除配偶等扣除額，但國稅局依上述規定，以甲君為經常居住我國境外的國民，不得列報配偶等扣除額，而駁回其復查申請。台北國稅局提醒，民眾申報遺產稅時，得自遺產總額中扣除的項目金額，因被繼承人為經常居住我國境內或境外的國民而有不同，應注意相關法令規定辦理申報。

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