內鬨！伊朗總統開噴革命衛隊 再不停火經濟大崩潰

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）抨擊革命衛隊升級緊張局勢及持續攻擊鄰國，並警告再不停火經濟會崩潰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗政權驚傳出現分裂，《伊朗國際》（Iran International）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）爆發嚴重分歧，裴澤斯基安抨擊革命衛隊升級緊張局勢及持續攻擊鄰國，並強調若不停火，伊朗經濟可能會在3週至1個月內全面崩潰。

知情人士稱，裴澤斯基安與瓦希迪針對如何主導戰爭及其對人民生活與經濟所帶來的衝擊，爆發嚴重分歧，裴澤斯基安抨擊革命衛隊加劇緊張情勢和攻擊鄰國的行為，警告這將帶來嚴重經濟後果。

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裴澤斯基安還說，倘若不停火，伊朗經濟可能在3週到1個月內面臨全面崩潰。知情人士並透露，裴澤斯基安呼籲將行政和管理權力歸還給政府，但這項要求遭到瓦希迪的堅決拒絕。

近日，以色列媒體也披露伊朗統治體系內部出現分裂的跡象。《以色列時報》引述一位以色列高級官員的話稱，「伊朗政權出現分裂，我們正在為推翻它創造條件，但最終一切都取決於伊朗人民。」

報導指出，隨著戰爭進入第五週，其經濟影響日益顯現。來自伊朗各大城市的報告顯示，許多ATM沒有錢可以領或根本無法使用，包括伊朗國民銀行（Bank Melli）在內的多家主要銀行的網路銀行服務，也經常性中斷。

伊朗政府雇員爆料，大部分勞工的薪水和福利在過去三個月內未能定期發放。在今年2月，即戰爭爆發前，基本生活必需品的平均通膨率已達到三位數，介於105%至115% 之間。

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