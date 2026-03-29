看似小錢卻最傷財！退休族在70歲前該「立刻停止」5種開銷

美媒指，退休族在70歲前應該削減的5項開支。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，對於70歲以上的退休人士來說，依靠固定收入生活並不罕見。由於不再工作，他們通常依賴多種收入來源。因此，精明地規劃支出，才能確保退休生活的資源充足。提前削減開支，並建立新的消費習慣，避免在退休後被迫大幅縮減開支。以下是5項建議優先調整的支出。

1.未使用的訂閱服務：現在幾乎所有服務都有訂閱制。單筆月費看似不高，但當訂閱數量增加時，這些重複扣款很容易變成不必要的開支。建議檢查過去幾個月的銀行與信用卡帳單，找出所有訂閱項目。如果過去2到3個月沒有使用，就應該取消。

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2.不符合生活需求的住房支出：住房通常是最大支出項目。越來越多人將超過30%的收入用於住房，屬於「負擔過重」族群。可以考慮縮小居住空間，搬到更符合需求的房子，以降低支出並增加儲蓄。

3.禮物支出：適當送禮能帶來快樂，但過度花費或持續資助成年子女，可能會對退休財務造成壓力。若過去曾提供經濟支持，建議及早與子女溝通，設定明確的期望。同時制定年度預算與界線，既能維持慷慨，也能符合自身財務狀況。

4.不必要的保險：隨著年齡增長，保險需求會改變。如果沒有定期檢視，可能會持續支付不再需要的保障。例如，如果開車頻率降低，可以通知保險公司以降低保費。定期比較方案、調整自負額，或整合保單，都是節省費用的好方法。

5.電信費用：電話費與有線電視費用容易累積成高額支出。無合約的電信方案通常可以在不影響服務品質的情況下降低費用。在影音方面，可以考慮改用串流平台，即使只訂閱幾個非高階方案，也能大幅節省每月開支。

多數應在70歲前削減的支出，都是那些不影響日常生活品質的「固定開銷」。建議先從幾項開始調整，觀察是否能適應，再將節省下來的資金用於其他需求。透過定期檢視主要支出，即使不全面削減，也能有效延長退休資金的使用年限。

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