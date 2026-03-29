南韓護國神山崩塌！股市市值蒸發14兆元 兩家公司佔一半

美國、以色列和伊朗的軍事衝突已持續一個多月，南韓股市市值已蒸發近700兆韓元（約台幣14兆元）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國、以色列和伊朗之間的軍事衝突已持續一個多月，南韓股市市值據報已蒸發近700兆韓元（約台幣14兆元）。尤其值得注意的是，市場波動性似乎顯著加劇，光是韓國綜合股價指數（KOSPI）市值排名前兩位的公司：三星電子和SK海力士的市值在過去一個月就蒸發了超過300兆韓元（台幣6.3兆元）。

根據南韓交易所29日公佈的數據，截至27日，南韓綜合股價指數（KOSPI）和南韓創業板指數（KOSDAQ）的總市值為5114兆9769億韓元。與上月27日（戰爭爆發前夕）的市值（5801兆6719億韓元）相比，減少了686兆6950億韓元。

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今年以來，南韓國國內股市呈現強勁上漲趨勢，市值總和首次突破5000兆韓元大關，但自戰爭爆發以來，已回吐了大部分漲幅。上個月26日，即戰爭爆發前夕，南韓股市總市值一度飆升至5852兆4327億韓元，但此後大幅回落。

戰爭期間，股市波動劇烈，市值每日跌幅高達數千億韓元。 3日，南韓國綜合股價指數暴跌，市值單日蒸發超過370兆韓元，隔日跌幅更是突破500兆韓元。反之，在反彈階段，市值單日回升超過400兆韓元，呈現反覆波動的局面。

市場領頭羊的疲軟表現也對市值下跌產生顯著影響。三星電子的市值縮水217.8427兆韓元，從上月底的1281.6016兆韓元跌至1063.7589兆韓元。SK海力士的市值也減少約99兆韓元，從756.1772兆韓元跌至657.1116兆韓元。光是這兩家公司的市值就減少316.9083兆韓元，幾乎佔總跌幅的一半。

現代汽車的市值減少約36兆韓元，LG能源解決方案的市值減少了約7.6兆韓元。

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