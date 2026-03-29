擁320萬顧金孫變成包山包海 阿嬤一刷存摺嚇傻了

1對日本老夫婦因協助照顧孫子，擾亂財務和生活平衡。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後開心含飴弄孫，但是照顧孫子變成負擔時，就會嚴重擾亂財務和生活平衡。一對74歲日本老夫婦還清房貸，擁有1600萬日圓存款（約台幣320萬），只要不浪費可過上安穩的退休生活，卻因幫女兒帶小孩，開銷越來越大，體力也難以負荷。某日阿嬤跑去刷存摺，看到存款縮水的速度，瞬間說不出話來，深感被孫子圍繞的生活並非全是快樂，出於好意的「幫助」有時也會變成意想不到的負擔。

《The Gold Online》報導，74歲的田中夫婦（化名）每月年金約20萬日圓（約台幣4萬），加上退休金和之前的積蓄，擁有1600萬日圓的存款。他們還清房貸，心想只要不浪費，就能過著舒適的退休生活。

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轉捩點出現在大女兒彩子（化名，43歲）開始帶著兩個孩子頻繁回娘家探望父母之後。起初，彩子只是每週來兩次，漸漸的，回娘家的次數越來越多，最後幾乎每個工作日都如此。田中夫婦只好開始輔導孫子做作業，做飯給孫子吃，還幫忙洗澡，直到彩子下班來接，不知不覺開銷也變大了。

真正讓田中夫婦感到負擔沉重的是生活重心轉變，他們說，「我們之前還計劃一起去旅行，或者泡溫泉。現在我們幾乎每個工作日都得空出來，就連預約醫院看病也變得很困難。」

有一天，田中女士刷存摺看到存款數字，頓時啞口無言，存款減少速度卻比預想的快。最終她們體悟到自已年紀大了，不能再繼續因為孫子很重要而承擔所有責任。田中夫婦與女兒彩子提到照顧壓力後，彩子驚訝地說「我還以為你們很高興呢。」這句話讓田中夫婦百感交集。經過商議，決定每週最多只照顧孫子兩天。

報導說，這對老夫婦的財務狀況並非僅由重大失誤或浪費性支出造成，家裡的零星開銷、無法拒絕的費用，以及出於好心而承擔的日常照料，這些加起來，足以改變一對夫婦平靜的退休生活。當照顧孫子變成負擔時，就會嚴重擾亂財務和生活平衡。

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