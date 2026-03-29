Costco新型結帳系統將上路 10秒內完成交易

Costco這家倉儲式零售巨頭正在對其結帳流程進行全面改革，並試行新的自動化結帳站，承諾在10秒內完成結帳處理。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒福斯電視新聞報導，Costco這家倉儲式零售巨頭正在對其結帳流程進行全面改革，並試行新的自動化結帳站，承諾在10秒內完成結帳處理。

Costco希望透過結合員工效率和高速技術，在不失去其低成本模式前提下，解決零售業最大的難題。

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Costco財務長蓋瑞·米勒奇普（Gary Millerchip）在本月初的公司第2季財報電話會議上表示：「在數位化方面，我們正持續推進路線圖，為會員提供更流暢的線上線下購物體驗。在實體店方面，我們透過行動錢包的改進、藥房預付服務以及員工預掃描技術的推廣，顯著提升了結帳速度和員工效率。」

在Costco執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）和米勒奇普的領導下，這家倉儲式會員店正從傳統的收銀方式轉型為高科技預掃描模式和自助支付站。初期，員工將在顧客到達收銀台前加快預掃描流程。

Costco之前曾在部分門市測試自助結帳，但該系統似乎並未推廣。米勒奇普補充道：「我們還在試點使用自助支付終端，會員可以無縫支付預先掃描的訂單，平均交易時間約為8秒」；「初步結果顯示，這改善了客流，我們也收到了會員的積極反饋。」

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